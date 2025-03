Mówi o nim cała parafia. Ksiądz otrzyma specjalny medal

Lokalny serwis wadowice24.pl podaje, że przy okazji nadchodzącej sesji rady powiatu wadowickiego proboszcz bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach otrzyma specjalny medal. Chociaż ks. Gil od ponad dekady znajduje się na emeryturze, to jednak wciąż służy jako duszpasterz na terenie krakowskiej archidiecezji.

Honorowe odznaczenie, które otrzyma, to wyróżnienie, które przyznawane jest rzadko.

Ks. Gil to wyjątkowa postać. Potwierdzają to mieszkańcy Małopolski

Na medal „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego” trzeba ciężko zapracować – mogą na niego liczyć tylko osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju powiatu, promocji jego dziedzictwa oraz działań na rzecz lokalnej społeczności – pisze redakcja wadowice24.pl. W ten sposób wyróżnia się wyjątkowe postacie, za ich ponadprzeciętne dokonania i wyjątkowe zaangażowanie w życie publiczne miejsca.

Odznaczenie od rady duchowny otrzyma już w czwatek. Czy decyzja o przyznaniu go wieloletniemu proboszczowi spotkała się z aprobatą mieszkańców? Jak najbardziej. – Ks. Gil na zawsze zapisał się w historii naszego miasta – zapewniają anonimowi rozmówcy serwisu. Wskazują też na bazylikę. – To dzięki niemu odzyskała swój dawny blask – przekonują. Widać to szczególnie po wyremontowanej elewacji i dzwonnicy.

Skromny proboszcz przyjmował w wadowickiej bazylice Jana Pawła II, Benedykta XVI i Lecha Kaczyńskiego

Ważnym momentem w posłudze wieloletniego proboszcza świątyni w Wadowicach była obecność Jana Pawła II, którego ks. Gil przyjął w 1999 roku. To jednak nie jedyny Ojciec Święty, którego gościł w bazylice, bo siedem lat później – w 2006 roku – odbyło się tam także spotkanie z Benedyktem XVI. Odwiedził ją też swego czasu prezydent Lech Kaczyński.

