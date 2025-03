Msze za Nawrockiego i Mentzena. Zaskakujące tłumaczenia księdza

Wierni z kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku w powiecie kartuskim w województwie pomorskim dokonali zaskakującego odkrycia. Wśród intencji mszalnych, które są udostępniane do publicznej wiadomości, można znaleźć specjalne nabożeństwa w intencji niektórych kandydatów w wyborach prezydenckich.

Msze za Nawrockiego i Mentzena w Szymbarku

20 lutego w kościele modlono się za popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Dokładna intencja brzmiała: „o potrzebne łaski dla Karola Nawrockiego i dla jego rodziny”.

Z kolei 7 marca wierni modlili się „o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz wszelkie potrzebne łaski dla Sławomira Mentzena i jego rodziny”. Dodatkowo w mediach społecznościowych pojawiła się okolicznościowa grafika z wizerunkiem polityka Konfederacji i zaproszeniem na nabożeństwo w jego intencji.

Ksiądz odpowiada na krytykę po mszach za Nawrockiego i Mentzena

Część mieszkańców Szymbarka nie ukrywa oburzenia tak jawnym mieszaniem się Kościoła do polityki. W odpowiedzi na zarzuty proboszcz Mirosław Wensierski tłumaczył, że „msze w intencji kandydatów na prezydenta nie są jego pomysłem, lecz jest to inicjatywa parafian”. – Na razie pojawiły się dwie intencje dotyczące kandydatów z dwóch różnych opcji politycznych. Jeżeli ktoś prosi o mszę w intencji kandydata na prezydenta, to nie mam powodu odmówić. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi – komentował duchowny w rozmowie z „Expressem Kaszubskim”.

Przy okazji zapewnił, że „jeśli pojawi się taki pomysł, to nie ma żadnego problemu z tym, żeby odprawić również nabożeństwa w intencji pozostałych kandydatów”.

Proboszcz z Szymbarka zaznaczył, że „cieszy się, że parafianie starają się życie duchowe w jakiś sposób łączyć ze sferą polityczną oraz że widzą potrzebę odwołania się tutaj do woli Boga”. – Warto też zaznaczyć, że msze nie są odprawiane w intencji zwycięstwa w wyborach danego kandydata, ale modlimy się o łaski dla niego, o zdrowie jego samego i jego bliskich. Jestem przekonany, że pan Bóg będzie wiedział jak rozpoznać te intencje i że ma dla każdego właściwą drogę – wyjaśnił.

Czytaj też:

Problem katolików z urodzinami w Wielkim Poście. Sprawa nie jest oczywistaCzytaj też:

Mówi o nim cała parafia. Ksiądz otrzyma specjalny medal