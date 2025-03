Drastyczna zmiana pogody w Polsce. Temperatury spadną nawet do -7°C

Początek marca 2025 roku przyniósł niezwykle wysokie temperatury. W poniedziałek w Warszawie termometry wskazywały ponad 21°C, co jest wartością nietypową dla tego okresu. Jednak już pod wieczór na południu kraju pojawiły się opady deszczu, sygnalizując nadchodzące zmiany w pogodzie.

Stopniowe ochłodzenie w kolejnych dniach

Od wtorku, 11 marca, zauważalne będzie stopniowe ochłodzenie. Na Pomorzu temperatura wyniesie od 6°C do 9°C, a nad samym morzem spadnie do 4-5°C. W głębi kraju nadal będzie ciepło, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą do 18°C.

Główne ochłodzenie prognozowane jest na czwartek i utrzyma się co najmniej do początku przyszłego tygodnia.

Prognozy na drugą połowę tygodnia

Według aktualnych prognoz w czwartek na zachodzie i Pomorzu temperatura wyniesie maksymalnie 4-6°C.

Najcieplejszym regionem pozostanie Roztocze, gdzie słupki rtęci wskażą 15°C. W piątek jedynie na południowym wschodzie można liczyć na temperatury powyżej 10°C, natomiast od soboty do poniedziałku lub wtorku maksymalne wartości będą jednocyfrowe.

Średnio prognozuje się od 4°C do 9°C, jednak nie można wykluczyć, że w niektórych regionach, zwłaszcza na północy i południu, temperatura spadnie do 0-3°C, a dodatkowo pojawią się opady deszczu i śniegu.

Nocne przymrozki i ich konsekwencje

Bardzo zimno zapowiadają się również noce. Do piątku przymrozki ograniczą się do województw północnych, ale w weekend i na początku przyszłego tygodnia mróz obejmie całą Polskę.

O porankach temperatura będzie wynosić od -5°C do -1°C, ale u podnóża gór i w czasie rozpogodzeń możliwe są jeszcze większe spadki – do -7°C, a przy gruncie jeszcze niżej. Teraz, gdy rozpoczęła się wegetacja, takie temperatury będą szczególnie groźne dla przyrody.

Prognozy długoterminowe

Według eksperymentalnej prognozy długoterminowej IMGW-PIB średnia miesięczna temperatura powietrza w marcu 2025 roku prawdopodobnie będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Czytaj też:

Niebezpieczne stoki w Tatrach. Tutaj odwilż dała się we znakiCzytaj też:

Polacy pokochali ten hiszpański kurort. Tylko 3,5 godziny lotu do „źródła światła”