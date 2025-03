Polska w objęciach ciepła! IMGW zapowiada rekordy temperatury

Opady atmosferyczne mają kształtować się w okolicach średniej, choć w niektórych regionach mogą wystąpić odchylenia.

Kwiecień 2025: ciepły początek wiosny

Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) średnia miesięczna temperatura powietrza w kwietniu 2025 roku będzie wyższa niż norma z lat 1991–2020. Przewidywane średnie temperatury wyniosą od 5,3–6,7°C w Zakopanem do 8,7–10°C w Zielonej Górze.

Miesięczna suma opadów na przeważającym obszarze kraju ma mieścić się w normie wieloletniej. Jednak na północnym zachodzie i zachodzie Polski, w tym na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolsce i Dolnym Śląsku, możliwe są opady powyżej normy.

Maj 2025: kontynuacja ciepłej aury

W maju 2025 roku przewiduje się utrzymanie trendu wyższych temperatur. Średnie wartości dla wybranych miast wyniosą od 10–11,2°C w Zakopanem do 14,8°C w Zielonej Górze, Warszawie, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim.

Opady atmosferyczne w maju mają kształtować się w granicach normy wieloletniej na terenie całego kraju.

Czerwiec 2025: gorący początek lata

Początek lata przyniesie dalszy wzrost temperatur. Średnie wartości prognozowane dla czerwca to od 13,8–14,7°C w Zakopanem do 17–18,3°C w centrum Polski i na Dolnym Śląsku.

Lipiec 2025: ciepło i stabilnie

Lipiec 2025 roku również zapowiada się cieplejszy niż zwykle. Średnia miesięczna temperatura powietrza na terenie całego kraju prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Wpływ zmian klimatycznych na prognozowane warunki

Obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatyczne mają istotny wpływ na prognozowane warunki pogodowe. Średnioroczna temperatura w Polsce systematycznie rośnie. Na przykład w Warszawie wzrosła z 7,5°C do 10°C, a we Wrocławiu z 8,5°C do blisko 11°C, przekraczając tym samym średnioroczną temperaturę typową wcześniej dla Budapesztu.

Wzrost temperatury prowadzi do częstszych i bardziej intensywnych zjawisk ekstremalnych, takich jak fale upałów czy intensywne opady deszczu. W cieplejszej atmosferze mieści się więcej pary wodnej, co zwiększa potencjał intensywnych opadów.

Zmiany w opadach atmosferycznych

Zmiany klimatyczne wpływają również na charakterystykę opadów w Polsce. Obserwuje się zróżnicowanie wilgotności gleby na terenie kraju. Na południu, po intensywnych opadach, gleba osiąga wilgotność na poziomie 80%, podczas gdy na północy i wschodzie notuje się ekstremalne przesuszenie, miejscami poniżej 15%. Taki stan rzeczy rodzi poważne zagrożenia dla rolnictwa i gospodarki wodnej.