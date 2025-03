Szykuje się zmiana w pogodzie. Dwucyfrowe wyniki na termometrach

Poniedziałek (3 marca) przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie w całym kraju. W rejonach centralnych, wschodnich oraz nad morzem możliwe są słabe opady deszczu i mżawki, a w Bieszczadach mogą wystąpić opady śniegu z deszczem.

Temperatury będą dość zróżnicowane – od 5 do 10 stopni Celsjusza, w zależności od regionu. W górach, w rejonach podgórskich Karpat, będzie o kilka stopni chłodniej, gdzie termometry pokażą około 4 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na Pomorzu oraz wzdłuż wybrzeża przewidywane są porywy wiatru o sile dochodzącej do 80 km/h, co sprawi, że na wybrzeżu wiatr będzie odczuwalny jako dość silny. Dodatkowo, w Sudetach porywy wiatru mogą osiągać nawet 55 km/h, co może prowadzić do zamieci śnieżnych w wyższych partiach górskich.

Noc z poniedziałku na wtorek. Chłód powróci

W nocy z poniedziałku na wtorek (3/4 marca) w północno-wschodniej części kraju przewidywane jest duże zachmurzenie. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zdominuje małe zachmurzenie, a w dolinach karpackich mogą pojawić się mgły, które ograniczą widoczność do zaledwie 400 metrów.

W nocy prognozy wskazują na wyraźny spadek temperatury. W rejonach podgórskich, szczególnie na Podhalu, może wystąpić mróz sięgający -8 stopni Celsjusza. W centrum kraju temperatury minimalne wyniosą około 0 stopni, podczas gdy nad morzem będzie nieco cieplej, a termometry pokażą około 4 stopni Celsjusza.

Na Suwalszczyźnie także może być nieco chłodniej, z temperaturą minimalną wynoszącą około -4 stopni.

Wiatr w nocy będzie słaby i umiarkowany, z porywami wzdłuż wybrzeża dochodzącymi do 80 km/h. W rejonach południowo-zachodnich wiatr będzie miał charakter zachodni lub południowo-zachodni.

Wtorek. Znów będzie ciepło

Wtorek (4 marca) przyniesie kontynuację ocieplenia. Choć nad częścią kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, szczególnie w północnej i wschodniej Polsce, to w ciągu dnia pojawią się także pierwsze przejaśnienia.

Temperatura maksymalna wzrośnie do 7-11 stopni Celsjusza, a więc w wielu regionach poczujemy prawdziwą wiosnę. Jednak wzdłuż wybrzeża oraz na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, temperatura nie przekroczy 6 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie nadal słaby i umiarkowany, a w północnej Polsce, zwłaszcza nad morzem, możliwe będą porywy wiatru dochodzące do 85 km/h. Wiatr będzie miał kierunek zachodni.

Prognozy i ostrzeżenia

Warto zwrócić uwagę, że mimo wiosennego ocieplenia, prognozy wskazują na możliwość wystąpienia przymrozków, zwłaszcza w nocy. Temperatury spadające poniżej zera mogą wystąpić szczególnie w rejonach podgórskich oraz w górach. Dlatego mieszkańcy tych obszarów powinni przygotować się na możliwość trudnych warunków na drogach, w tym na śliskie nawierzchnie.

