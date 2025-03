Los wiceministra wisi na włosku? Tusk: Sprawdzę, czy informacje są dyskwalifikujące

Zbigniew Ziejewski to polityk PSL, któremu jako wiceministrowi aktywów państwowych pośrednio podlega m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Chodzi o tworzenie przez KOWR nowych spółek lub kupowanie udziałów w już istniejących. Wirtualna Polska podała, że Ziejewski dzierżawi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa setki hektarów ziemi i toczy z KOWR spory sądowe o bezumowne korzystanie z kolejnych hektarów oraz zdewastowanie innych.

Kontrowersyjna przeszłość wiceministra aktywów państwowych. Ujawniono szczegóły

WP przy okazji badania sprawy znalazła więcej kontrowersyjnych rzeczy. Ws. Ziejewskiego zapadł m.in. wyrok o posługiwanie się fakturami sfałszowanymi przez jego księgową i byłego wspólnika; o działanie na szkodę spółki „Danko”, która dziś pośrednio mu podlega; o zdewastowanie ponad 10 hektarów ziemi; czy o 784 tys., które jego firmie ma zapłacić Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Ziejewski w kolejnej sprawie zawarł także ugodę z KOWR, a w następnej przedstawiciele jego firmy dogadali się z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa po niekorzystnym dla polityka wyroku. MAP podkreśliło, że resort w momencie nominacji dla Ziejewskiego nie wiedział o jego aktualnych sprawach sądowych, ani wyrokach z przeszłości. O sprawę został zapytany na briefingu prasowym Donald Tusk, który podzielił się szczegółami wizyty w Turcji.

Zbigniew Ziejewski sądzi się z KOWR-em, który mu częściowo podlega. Donald Tusk zabrał głos

– Kiedy lądowałem, otrzymałem tylko krótką informację na temat wątpliwości czy dwuznaczności wokół pana wiceministra Ziejewskiego. No jak skończymy tutaj nasze zajęcia to osobiście zajmę się tą sprawą. Sprawdzę, o co chodzi w tych informacjach i czy one są dyskwalifikujące dla wiceministra. Nie mam w tej chwili gotowej odpowiedzi, ale bardzo szybko tę odpowiedź będę miał i oczywiście przekażę ją państwu – podsumował premier.

