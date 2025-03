Prokuratura zabrała głos po śmierci Barbary Skrzypek. „Decydujący jest protokół”

W związku z komentarzami wokół śmierci Barbary Skrzypek, w poniedziałek 17 marca rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba spotkał się z dziennikarzami. Zapewniał ich, że zdarzenie wstrząsnęło urzędnikami.

Śmierć Barbary Skrzypek. Oświadczenie rzecznika prokuratury

– Śmierć każdego człowieka jest zdarzeniem wstrząsającym, tragicznym. Nie tylko dla rodziny, nie tylko dla najbliższych, współpracowników, ale dla całego społeczeństwa. Zwłaszcza, gdy mówimy o śmierci osoby poważanej, lubianej i prawej – zaczął swoją wypowiedź.

– My, prokuratorzy RP, zawsze dokładnie wyjaśniamy wszelkie okoliczności różnych zdarzeń, których skutek jest tragiczny, śmiertelny. Często towarzyszymy najbliższym w uporaniu się z dewastacyjnym charakterem śmierci – zaznaczał.

– Z niedowierzaniem, z zaskoczeniem i ze zdumieniem dowiedzieliśmy się o śmierci świadka, pani Barbary Skrzypek – oświadczył. – W związku z tą informacją, w krótkim czasie funkcjonariusze policji warszawskiej dokonali ustaleń związanych z tym zdarzeniem – informował prok. Skiba.

Prokuratura o okolicznościach śmierci Barbary Skrzypek

– Ustaliliśmy, że do zgonu doszło we wczesnych godzinach porannych 15 marca w mieszkaniu, w obecności jednego z członków rodziny. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz pogotowia stwierdził zgon, wystawił kartę zgonu, w której jako przyczyną śmierci wpisał: „zgon nagły, z nieznanych przyczyn” – relacjonował.

Jak opisywał dalej, o zgonie nie była poinformowana ani policja, ani prokuratura. Zwłoki zostały przewiezione bezpośrednio do zakładu pogrzebowego. Po raz pierwszy sygnał o takim zdarzeniu prokuratura otrzymała w późnych godzinach 15 października. W wyniku podjętych działań, m.in. przez policję, zostali przesłuchani przedstawiciele rodziny na okoliczności zgonu. Zostało też zabezpieczone ciało.

– Ze wstępnych informacji z protokołów przesłuchania członków rodziny nie wynika, by do śmierci przyczyniły się działania osób trzecich. W zakresie zbadania okoliczności śmierci materiały dotyczące tego postępowania zostaną przekazane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, celem wyznaczenia innej prokuratury spoza okręgu warszawskiego – mówił dalej Piotr Skiba

Prokuratura: Zależy nam na tym, by nie było wątpliwości

– Zależy nam na tym, by nie było wątpliwości co do niezależności prokuratury, a takowe pojawiały się w ciągu ostatnich 48 godzin w środkach masowego przekazu – podkreślał rzecznik prokuratury.

– Chcę przypomnieć, że świadek Barbara Skrzypek została wezwana na przesłuchanie do prokuratury okręgowej w Warszawie. Odbyło się ono 12 marca tego roku – mówił dalej. – Z protokołu przesłuchania świadka wynika, że rozpoczęło się ono o 10, a zakończyło o 14:40. W trakcie była kilkunastominutowa przerwa – dodawał.

– W przesłuchaniu wzięli udział przedstawiciele pokrzywdzonego. Stawiła się pani świadek, jak również osoba wskazywana jako pełnomocnik, czyli mecenas Godkiewicz. Z zapisów protokołu wynika, że pan Godkiewicz wskazał, iż chce występować jako pełnomocnik świadka, motywując to szerokim interesem pokrzywdzonej, wskazując na jej stan zdrowia w postaci konieczności noszenia okularów i niemożności czytania bez okularów, jak również poddenerwowaniem faktem przesłuchania po raz pierwszy w tej sprawie – zaznaczał.

– Prowadząca to postępowanie prok. Ewa Wrzosek nie dopuściła do przesłuchania jako pełnomocnika pana adwokata. Zarządzenie zostało odnotowane w protokole, udzielono ustnego uzasadnienia, drogą pocztową wydane zostanie zarządzenie z uzasadnieniem – informował.

Prok. Skiba o praktyce na przesłuchaniach świadków

– Chcę zwrócić uwagę, że jest różnica, jeśli chodzi o rolę pełnomocnika strony, czyli pełnomocnika pokrzywdzonego, który ma być dopuszczony do wszystkich czynności procesowych, w tym przesłuchań. Inna jest rola pełnomocnika świadka. Może on być ustanowiony, może być dopuszczony do przesłuchania, jeśli istnieją ku temu warunki ustalone w przepisach. Pani prokurator uznała, że takich warunków nie ma – tłumaczył prok. Skiba.

– Przesłuchanie świadka z pełnomocnikiem jest czynnością nieczęstą i nie ma obowiązku dopuszczenia pełnomocnika. W tej sprawie pani prokurator uznała, że takie okoliczności nie istnieją – zwracał uwagę.

– Przesłuchanie nie było rejestrowane. Takiego wniosku nie było z żadnej strony, jak również z urzędu nie podjęto takiej decyzji. Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość rejestrowania, ale nie jest ona obligatoryjna. Decydujący dla postępowania karnego jest protokół – podsumował.

