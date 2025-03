Kasandryczny sondaż dla Nawrockiego. „Nie nadawał się na szefa IPN, a tym bardziej na prezydenta”

70 proc. Polaków uważa, że przyszły prezydent Polski powinien przykładać sporą uwagę do kwestii bezpieczeństwa – wynika z badania ARC Rynek i Opinia dla „Rzeczpospolitej”. Według sondażu w tym zakresie najbardziej skuteczny byłby Rafał Trzaskowski, którego wskazało 43 proc. badanych. Dalej ankietowani wymieniali Sławomira Mentzena (33 proc.), Szymona Hołownię (30 proc.) i Karola Nawrockiego (27 proc.).

Jeśli chodzi o ważność innych spraw respondenci wskazywali: gospodarkę (59 proc.), dobro obywateli (58 proc.), służbę zdrowia (54 proc.), praworządność (46 proc.), politykę zagraniczną (33 proc.), współpracę z UE (32 proc.), migrację i uchodźców (30 proc.), edukację oraz współpracę z USA (po 20 proc.), prawa kobiet (19 proc.) i pielęgnowanie wartości patriotycznych (15 proc.).

Zbadali 12 najważniejszych spraw dla Polaków. Nawrocki przegrał wszędzie z Mentzenem

Jak czytamy „w każdym przedziale tematycznym prowadzi kandydat Koalicji Obywatelskiej”. Polacy we wszystkich aspektach wybierali również polityka Konfederacji przed reprezentantem PiS. W niektórych kategoriach Nawrocki przegrywał nawet z marszałkiem Sejmu. Zdaniem prof. Antoniego Dudka szef Instytutu Pamięci Narodowej „nie ma spójnego wizerunku i specjalnie nie kojarzy się wyborcom z najważniejszymi kompetencjami głowy państwa”.

– Nawrocki nie nadawał się na prezesa IPN, a tym bardziej nie nadaje się na prezydenta Polski. Dyskwalifikują go cechy intelektualne, co oceniam również jako recenzent jego pracy doktorskiej, która była czeladniczo poprawna, ale nic ponad to, oraz brak wiedzy w kluczowych tematach. Sztab go uczy, ale kandydat przyswaja wiedzę za wolno – podkreślił historyk.

Wywołał burzę słowami o Karolu Nawrockim. Teraz ma dla niego bezcenną radę

Prof. Dudek ocenił, że szef Instytutu Pamięci Narodowej mógłby odmienić swój los tocząc debaty prezydenckie i mniejsze starcia z Mentzenem lub Hołownią. Nawrocki ogólnie znalazł się na trzecim miejscu w sondażu poparcia z wynikiem 17 proc. Wyprzedził go polityk Konfederacji (18 proc.) i włodarz Warszawy (36 proc.). Z kolei na kandydata PiS w wyborach na prezydenta „na pewno” nie zagłosuje 43 proc. badanych. Wyższy wynik uzyskał tylko Grzegorz Braun (44 proc.).

Badanie przeprowadzono od 27 lutego do 3 marca metodą CAWI (ankiety wypełniane przez internet) na próbie 1 005 Polaków, którzy zadeklarowali udział w wyborach na prezydenta.

Czytaj też:

W PiS wrze po oświadczeniu Nawrockiego. Poseł mówi o katastrofieCzytaj też:

Nawrocki dostał pytanie po angielsku. Tak zareagował