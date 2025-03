Stanowski z ważną prośbą. Ujawnił, co zamierza pokazać w TVP

Krzysztof Stanowski opublikował nowy spot wyborczy. Jednocześnie przypomniał, że wciąż zbiera podpisy i poprosił swoich sympatyków o pobranie listy, wypełnienie i odesłanie. Dziennikarz zaznaczył, że termin składania podpisów w Państwowej Komisji Wyborczej mija 4 kwietnia. Stanowski poprosił o zaangażowanie, jeżeli „ten happening ma trwać”. Dodał, że jeśli się uda, pokaże w TVP spot. Najnowsze wideo, podobnie jak poprzednie, również zostało wygenerowane przez AI.

Tym razem dziennikarz zamiast smoka dosiada jednak orła. „W polskich sercach stopniowo wygasa dawny żar patriotyzmu, a Polska zdaje się schodzić na dalszy plan, tracąc swoje znaczenie w codziennych troskach. Pogoń za wygodą, materializmem i brak wspólnego celu sprawiają, że coraz częściej zapominamy, czym jest prawdziwa troska o ojczyznę i jakie wartości budowały naszą tożsamość przez wieki” – słychać na wstępie.

Krzysztof Stanowski wypuścił kolejny spot wyborczy

„Brakuje silnego lidera, charyzmatycznej postaci, która porwie naród, przypomni o istotnych wartościach i zjednoczy Polaków w imię polskości. Potrzebujemy kogoś, kto postawi sprawy polskie ponad wszystko, kto jasno wskaże kierunek, podniesie ducha narodu i przywróci dumę z bycia Polakiem. Tylko w jedności, wzajemnym szacunku i prawdziwej miłości do ojczyzny możemy odzyskać dawną siłę oraz należne nam miejsce w historii” – kontynuuje lektor.

„Polska to więcej niż kraj. To serce narodu, to dom, to nasza wspólna historia i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Krzysztof Jakub Stanowski rozumie to jak mało kto. On wie, co znaczy kochać Polskę. Całym sercem, każdym oddechem, każdym działaniem” – podsumowano. Stanowski poprosił również o ocenę spotu, pytając, czy „siądzie?”.

