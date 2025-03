Jerzy Owsiak podzielił się osobistym wyznaniem. Podziękował terapeutce

W środę 26 marca została zorganizowana konferencja prasowa, na której Jerzy Owsiak podsumował ostatni finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Po raz kolejny zagraliśmy razem w aż 24 krajach na całym świecie – z radością i na zdrowie. Dla onkologii i hematologii dziecięcej podczas 33. Finału WOŚP udało nam się wspólnie zebrać 289 068 047,77 PLN! Gramy dalej, do końca świata i jeden dzień dłużej!” – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Tegoroczny finał WOŚP był dedykowany onkologii i hematologii dziecięcej, a za zebrane środki zostaną kupione urządzenia dla chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, diagnostyki onkologicznej, patomorfologii i hospicjów.

WOŚP. Owsiak podzielił się osobistym wyznaniem. „Korzystam z takiej pomocy”

Jerzy Owsiak podziękował wszystkim osobom, które wsparły WOŚP. Podzielił się także osobistym wyznaniem. – Z tego miejsca podziękuję także mojej terapeutce. To wszystko, co się wydarzyło wokół mnie, spowodowało, że od kilkunastu tygodni także korzystam z takiej pomocy. Jeszcze raz wrócę do tego piekielnego hejtu – powiedział szef WOŚP.

– Ale to także pomaga, aby nie iść w tę samą stronę, aby nie mówić tym samym językiem. Jeszcze chwilę temu odbierałem kolejne postanowienie z sądu. U mnie na poczcie tylko to odbieram. (…) Uwierzcie mi państwo, przechodzi taki moment złości na ludzi, którzy robią te piekielnie złe rzeczy. I przychodzi moment, kiedy trzeba przełożyć to na drugą szalę. Powiedz „przepraszam” i już zapominamy o wszystkim – podsumował.

Na początku stycznia Jerzy Owsiak w mediach społecznościowych poinformował, że otrzymuje groźby. „Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby” – napisał na Facebooku. Sprawa została zgłoszona na policję.

Czytaj też:

Jerzy Owsiak publicznie zwrócił się do Ewy Wrzosek. „To się nie mieści w głowie”Czytaj też:

Ziobro przeprosił Owsiaka. Poszło o 40 mln złotych