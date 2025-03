Robił zdjęcie dla ukochanej. Zatrzymał się na przejeździe kolejowym

18 marca 2025 roku funkcjonariusze drogówki z Piaseczna pod Warszawą zostali wezwani do nietypowego zdarzenia na przejeździe kolejowym w Zalesiu Górnym. Zgłaszano wyłamaną rogatkę przy ul. Pionierów, donoszono też o zatrzymaniu nietrzeźwego kierowcy przez świadków.

Zdjęcie na przejeździe kolejowym. Głupi pomysł mógł skończyć się tragedią

Po dotarciu na miejsce zdarzenia, funkcjonariusze nie stwierdzili jednak, by wspomniany kierowca był pod wpływem alkoholu. 44-latek kierujący BMW był odurzony w inny sposób. Z relacji mundurowych wynika, że zakochany mężczyzna zatrzymał swój pojazd na przejeździe kolejowym i włączył światła awaryjne, bo chciał zrobić zdjęcie dla kobiety swojego serca. Nie reagował przy tym na trąbienie innych kierujących.

Kierowca BMW nie zauważył, że opuściły się rogatki i utknął na przejeździe. Jeden ze świadków tego coraz mniej zabawnego zdarzenia postanowił działać. Wyłamał rogatkę i umożliwił mężczyźnie wyjazd. Zaledwie chwilę później po torach przejechał pociąg, co uwieczniła znajdująca się tam kamera monitoringu.

Selfie na przejeździe kolejowym. „Najdroższe zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobił”

44-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł oraz 10 punktami karnymi. Żartował później, że to „najdroższe zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobił”. Policja w komentarzu do sprawy podkreślała jednak, że był to przykład skrajnej nieodpowiedzialności.

„Zamykanie przejazdu kolejowego to nie przypadkowy kaprys – to zabezpieczenie, które może uratować życie. Wyłamanie rogatki to nie tylko szkoda materialna, ale też realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu” – podkreślała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

