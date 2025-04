Brutalne wykorzystanie 1,5-rocznego chłopca. Prokuratura ujawnia szczegóły

W poniedziałek 14 kwietnia prokuratura poinformowała o zatrzymaniu trojga dorosłych podejrzanych o brutalne wykorzystanie seksualne 1,5-rocznego dziecka z Częstochowy (Śląskie). Jak przekazał Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej, śledztwo zostało zainicjowane na podstawie anonimowej informacji, jaka wpłynęła do organów ścigania.

W wyniku dochodzenia zatrzymano 18-letnią opiekunkę chłopca oraz jej znajomych – kobietę w wieku 25 lat i 27-letniego mężczyznę. Ustalono, że młoda kobieta sprawowała opiekę nad dzieckiem podczas nieobecności jego matki, która w tym czasie pracowała.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze dokonali przeszukania u podejrzanych. W telefonie 18-latki odkryto materiały pornograficzne z udziałem dziecka.

Pedofilia i narkotyki

Według prokuratora, 25-letnia kobieta i 27-latek usłyszeli zarzuty dopuszczenia się czynów pedofilskich. Dodatkowo kobieta została oskarżona o posiadanie środków odurzających – przy niej znaleziono około 4 gramów amfetaminy.

Z kolei 18-latka odpowie za utrwalanie i przechowywanie treści o charakterze pedofilskim oraz za umożliwienie ich powstania przez ułatwianie przestępstwa. Grozi jej do 10 lat więzienia za posiadanie takich nagrań, a nawet 15 lat za współudział w przestępstwie seksualnym wobec dziecka.

Prokuratura nie wyklucza zmiany kwalifikacji czynu. Jak podkreślił rzecznik, z uwagi na nowelizację przepisów w lutym bieżącego roku, możliwe jest uznanie zdarzenia za gwałt na osobie małoletniej. W takim przypadku sprawcom może grozić kara nie niższa niż 5 lat pozbawienia wolności lub nawet dożywocie.

Szokujące dane UNICEF

Przemoc seksualna to każdy akt o charakterze seksualnym, który ma miejsce bez zgody drugiej osoby. Według danych UNICEF, na całym świecie aż około 15 milionów dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat padło ofiarą tego rodzaju przemocy. Mimo to, jedynie 1 procent z nich decyduje się poszukać profesjonalnej pomocy.

Z badań wynika, że aż 80 procent osób, które doświadczyły gwałtu, rozwija objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD) – poważnego zaburzenia psychicznego, które może mieć długofalowy wpływ na zdrowie i życie.

Potrzebujesz wsparcia? Nie jesteś sam/a. Jeśli jesteś osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej lub znasz kogoś w takiej sytuacji, możesz sięgnąć po pomoc. Do twojej dyspozycji jest Poradnia Telefoniczna „Niebieska Linia” – 22 668 70 00. Czynna jest codziennie w godzinach 8:00–20:00. Możesz skorzystać też z całodobowego numeru interwencyjnego Centrum Praw Kobiet – 600 070 717.

