Poseł groził Ewie Wrzosek. Są nowe informacje

Prokurator Ewa Wrzosek została przesłuchana w związku z groźbami i ujawnieniem danych, o za które odpowiadać miałby poseł PiS Jacek Ozdoba. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki przekazał, że czynności przeprowadzono zdalnie i trwały one około dwóch godzin.

Ewa Wrzosek złożyła zeznania

– Pani Ewa Wrzosek składała zeznania na okoliczności objęte zawiadomieniem o przestępstwie, przy czym przesłuchanie dotyczyło dwóch odmiennych spraw – podkreślał Sienicki.

– Pierwsza dotyczy nieuprawnionego przetwarzania jej danych osobowych poprzez zamieszczenie fotografii dawnego kwestionariusza paszportowego na platformie X, natomiast druga sprawa dotyczy gróźb karalnych polegających na zapowiedzi popełnienia przestępstwa na jej szkodę, jakie miały paść 17 marca 2025 roku przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie – wyjaśniał.

Postępowanie sprawdzające. Ewa Wrzosek pokrzywdzoną

Jak dodawał rzecznik, w obu sprawach prowadzone jest postępowanie sprawdzające. – Badamy, czy zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania przygotowawczego i na decyzję w tym zakresie mamy 30 dni – tłumaczył. Zastrzegł, że prokuratura nie ujawnia szczegółowych okoliczności oraz treści zeznań prok. Wrzosek.

Ujawniono jedynie, że w ramach postępowania prokuratura wystąpiła do dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o przekazanie określonych materiałów i informacji.

– Po zgromadzeniu materiału dowodowego zapadnie decyzja, co do ewentualnego wszczęcia postępowania przygotowawczego – powtórzył Mieczysław Sienicki.

Poseł Ozdoba formułował groźby pod adresem prok. Wrzosek?

Jacek Ozdoba z PiS 17 marca został nagrany podczas demonstracji przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie. – Ja ją popchnę, niech sp*****la – mówił polityk do kolegów z partii, odnosząc się do prok. Ewy Wrzosek. Marek Suski ostrzegał go wówczas, by tego nie robił. – Ona jest psychiczna – dodawał później Ozdoba.

Dane osobowe w sieci zamieściła z kolei prawicowa dziennikarka Dorota Kania. Publikując zdjęcie dawnego kwestionariusza paszportowego Ewy Wrzosek, pokazała jej ówczesne zdjęcie, adresy zamieszkania, imiona rodziców oraz numer PESEL.

