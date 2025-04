Do polskiego lasu zawitał niecodzienny gość. „Jego obecność to znak”

Choć nie należy do ptaków, które spotykamy codziennie, każda jego obserwacja budzi entuzjazm i jest sygnałem, że natura w danym miejscu jest w dobrej kondycji. Jego obecność to znak czystości wód i bogactwa fauny wodnej, co czyni go nie tylko pięknym, ale i ważnym elementem w ocenie jakości środowiska naturalnego.

Zimorodek zwyczajny wyróżnia się wśród innych ptaków swoim intensywnym niebiesko-pomarańczowym ubarwieniem, które czyni go jednym z najbardziej rozpoznawalnych i fotogenicznych przedstawicieli fauny Europy. Jak zauważyło Nadleśnictwo Dobrocin w swoim poście na Facebooku, to właśnie to zjawiskowe upierzenie przyciąga wzrok i sprawia, że zimorodek jest obiektem wielu zdjęć. Jednak jego życie nie opiera się tylko na atrakcyjności wizualnej.

Zimorodek jest także mistrzem w łowieniu ryb. Jego dieta składa się głównie z niewielkich ryb, które zdobywa w sposób wyjątkowo precyzyjny. Ptaki te potrafią zanurkować w wodzie z zawrotną prędkością, nurkując pionowo w celu schwytania swojej ofiary.

Ptaki te prowadzą także ciekawy tryb życia, budując norki w skarpach nad wodą, które mogą mieć nawet metr długości. Takie naturalne schronienie kończy się komorą lęgową, w której zimorodek składa jaja.

Ciało dorosłego zimorodka mierzy około 17 centymetrów, co czyni go stosunkowo niewielkim ptakiem. W okresie lęgowym ptaki te potrafią wydrążyć norki, w których dochodzi do rozmnażania. Z jednego lęgu wykluwa się zazwyczaj 5-6 piskląt. Okres lęgowy trwa maksymalnie 150 dni, a zimorodki są bardzo terytorialne, niejednokrotnie broniąc swojego odcinka wody przed intruzami.

Ekosystem wodny a obecność zimorodka

Obecność zimorodka w danym regionie to jeden z najważniejszych sygnałów, że środowisko wodne jest w dobrym stanie. Jak podkreśla Nadleśnictwo Dobrocin, zimorodek wymaga czystych i bogatych w ryby wód, co sprawia, że jego obecność jest szczególnie cenna dla ekologów.

Zimorodek jest uznawany za gatunek wskaźnikowy, który pozwala ocenić stan zdrowia ekosystemów wodnych. Obecność tego ptaka w danym rejonie jest jednoznaczna z tym, że woda jest czysta i posiada odpowiednią ilość pożywienia dla tego ptaka. To także dowód na to, że dane miejsce nie zostało jeszcze zniszczone przez działalność człowieka.

Zimorodek zwyczajny preferuje miejsca takie jak czyste, wolno płynące rzeki oraz jeziora z naturalnymi, zalesionymi brzegami i piaszczystymi skarpami. W Polsce można je spotkać w takich rejonach jak Pomorze, Warmia i Mazury, Dolina Wisły, Polesie czy też niektóre kompleksy stawów rybnych Dolnego Śląska. Zimorodek jest również obecny w Bory Tucholskie, zwłaszcza w dolinach Brdy i Wdy, które są miejscami o najwyższej lokalnej zagęszczeniu par lęgowych w Polsce i Europie.

Zagrożenia i ochrona zimorodka

Zimorodek, choć piękny i fascynujący, jest ptakiem podlegającym ścisłej ochronie. Jego liczebność w Polsce jest dość ograniczona, a krajowa populacja lęgowa szacowana jest na około 2,5 do 6 tysięcy par. Główne zagrożenia dla zimorodków to surowe zimy, które mogą powodować spadek liczebności ptaków, powodzie, ingerencja człowieka, niepokojenie w pobliżu miejsc lęgowych oraz drapieżniki, takie jak norki i lisy.

Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do spadku liczby tego gatunku, dlatego ochrona zimorodków oraz ich siedlisk jest niezwykle ważna.

Jak zauważyło Nadleśnictwo Dobrocin, „ich obecność to znak, że woda jest czysta i bogata w ryby”, co czyni zimorodka jednym z najważniejszych gatunków wskaźnikowych dla ekosystemów wodnych. Z tego względu zarówno zimorodki, jak i ich siedliska, są chronione, a ich obecność powinna skłaniać nas do większej troski o stan środowiska naturalnego.

Czytaj też:

Wszystkie banknoty euro do wymiany. EBC ogłosił zaskakujący planCzytaj też:

Tajemnicza wyspa na polskim jeziorze otworzy się dla turystów. Nie mogli tu wchodzić przez ponad 30 lat