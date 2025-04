Groźny transport z Polski przechwycony w Niemczech. W środku blisko 4000 sztuk broni

Do wykrycia broni doszło podczas rutynowej kontroli. W trakcie inspekcji celnicy zauważyli niezgodności w dokumentacji przewozowej, co skłoniło ich do dokładniejszego sprawdzenia ładunku.

W kontenerze z towarami z Chin odkryto nielegalny arsenał: 1800 gwiazdek do rzucania, ponad 2000 noży sprężynowych o długości ostrza do 20 centymetrów, 199 paralizatorów oraz 120 obustronnie zaostrzonych sztyletów.

Skonfiskowana broń i dalsze dochodzenie

Rzeczniczka głównego urzędu celnego w Stralsundzie oświadczyła: „Te przedmioty to broń, której nie wolno importować do Niemiec. Posiadanie lub handel tą bronią jest nielegalny, dlatego też została ona skonfiskowana przez służby celne”. W związku z tym incydentem odpowiedni urząd celny wszczął dalsze dochodzenie karne.

Według rzeczniczki broń nie została zgłoszona. Kontrola miała miejsce 25 marca.

Kontekst prawny i zagrożenia

Niemieckie przepisy dotyczące importu broni są surowe. Import, posiadanie i handel bronią, taką jak gwiazdki do rzucania, noże sprężynowe, paralizatory czy sztylety, są zabronione. Naruszenie tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym do konfiskaty towaru i wszczęcia postępowania karnego.

Współpraca międzynarodowa w walce z przemytem broni

W marcu 2025 roku polskie służby przeprowadziły operację wymierzoną w przemyt broni, w wyniku której zatrzymano 12 osób w województwach świętokrzyskim i łódzkim. Podczas przeszukań zabezpieczono znaczne ilości nielegalnej broni palnej oraz amunicji. Działania były częścią szerszej współpracy międzynarodowej mającej na celu zwalczanie nielegalnego handlu bronią

