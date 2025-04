Tysiące migrantów zawróconych do Polski. Ukryte statystyki

Migranci mogą być z Niemiec zawróceni do Polski w ramach jednej z dwóch procedur. Obowiązująca od ponad 10 lat procedura dublińska pozwala na odsyłanie osób, które opuściły nasz kraj po złożeniu w w Polsce wniosku azylowego. Szybciej do Polski można odesłać migrantów w ramach procedury readmisji, która dotyczy osób przebywających nielegalnie w Niemczech, które wcześniej były w naszym kraju. Obie procedury wymagają poinformowania polskich służb o przekazaniu migrantów.

Interia opublikowała dane dotyczące liczby osób, które zostały przekazane do Polski w ramach obu opisanych procedur. Od stycznia 2024 do końca maja 2024 w ramach procedury dublińskiej i readmisji do naszego kraju przekazano 290 osób. Dane te uzyskano od polskiej Straży Granicznej. Strona niemiecka przekazała Interii dane obejmujące okres czerwiec 2024 – luty 2025. Po zsumowaniu okazało się, że przez 14 miesięcy (styczeń 2024 – luty 2025) do Polski wróciło 1077 w ramach obu procedur.

Mobilna kontrola graniczna na terytorium Niemiec

Okazuje się jednak, że są jeszcze inne statystyki, które wskazują na 10-krotnie większą ilość migrantów zawróconych do Polski. Osoby te nie były przekazane w ramach opisanych procedur, ale dzięki elastycznemu podejściu do pojęcia „kontrola graniczna”. Niemieckie służby prowadzą wyrywkowe kontrole, które mogą odbywać się również w głębi kraju. Z perspektywy naszych sąsiadów migrant wykryty przez kontrolę graniczną (również poza pasem granicznym) jest osobą, której odmówiono wjazdu na terytorium Niemiec.

– Policja Federalna może elastycznie i w zależności od bieżącej oceny sytuacji wyznaczać punkty kontrolne, a także wdrażać sprawdzone środki przeszukania mobilnej policji granicznej – powiedziała Interii w zeszłym roku Franziska Gorski z Policji Federalnej Niemiec.

Ponad 10 tys. migrantów zawróconych do Polski. Najwięcej Ukraińców

Wykryta przez mobilną kontrolę osoba jest wysyłana do Polski, a nasze służby nie muszą być o tym fakcie informowane. W okresie styczeń 2024 – maj 2024 w wyniku kontroli granicznej zawrócono do Polski 4617 osób. Przez kolejnych 9 miesięcy „odmówiono wjazdu” kolejnym 5726 osobom. Po zsumowaniu wszystkich danych mamy 10 343 migrantów, którzy przez 14 miesięcy zostali przez Niemców zawróceni lub przekazani do Polski.

Statystyki za ostatnie miesiące wskazują, że największą grupę zawracanych migrantów stanowią Ukraińcy. Pozostałych grup narodowościowych jest ponad dziesięciokrotnie mniej – na kolejnych miejscach są Afgańczycy, Gruzini, Kolumbijczycy oraz Erytrejczycy.

