Aborcja w 9. miesiącu ciąży. RPO domaga się odpowiedzi

O powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy (województwo dolnośląskie) głośno zrobiło się w drugiej połowie kwietnia – za sprawą europosła Grzegorza Brauna. Kandydat na prezydenta 2025, a także prezes partii Konfederacja Korony Polskiej, wkroczył na teren placówki medycznej, by dokonać – jak sam oświadczył – „obywatelskiego zatrzymania” lekarki (dr Jagielska specjalizuje się w ginekologii).

Sprawa rozgrzała opinię publiczną. Przygląda się jej prokuratura rejonowa. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników skierował natomiast interpelację do ministry zdrowia – Izabeli Leszczyny, by resort jasno określił, do kiedy (do którego tygodnia ciąży) można przeprowadzać aborcję, gdy są ku temu przesłanki określone w polskim prawie.

18 kwietnia także Rzecznik Praw Obywatelskich (jest nim obecnie doktor Marcin Wiącek) skierował pytania do szefowej MZ i Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy.

RPO zwrócił się do Leszczyny. Chodzi o głośną sprawę przerwania ciąży w 9. miesiącu w Oleśnicy

Jak czytamy w komunikacie RPO, organ państwowy zwrócił się do ministry Leszczyny o bliższe informacje ws. „podjęcia interwencji w związku ze sprawą”. „Występuje też o przesłanie kopii odpowiedzi udzielonej PTGiP” – czytamy. Chodzi o „wyjaśnienia ws. wykładni pojęcia »przerywanie ciąży«”.

Rzecznik chce też otrzymać informacje o ustaleniach dokonanych na prośbę szefowe resortu „przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami związanymi ze sposobem udzielania przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi świadczeń zdrowotnych pacjentce, której dotyczy sprawa”.

Jeśli natomiast chodzi o śledczych, to pełniąca funkcję dyrektorki Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura RPO – adwokat Anna Białek – zwróciła się do prokurator rejonowej Beaty Ciesielskiej o informacje na temat stanu postępowania – „w związku z wiadomościami medialnymi o wszczęciu śledztwa w sprawie zabiegu terminacji ciąży w szpitalu w Oleśnicy przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy”.

