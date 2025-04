Nieprawidłowości w Straży Granicznej. Chodzi o zakup samolotów

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Straży Granicznej. Służba zakupiła cztery samoloty Turbolet L-410 za łączną kwotę 230 mln zł. Dwie maszyny dostarczono w 2020 roku, dwie kolejną mają być dostarczone pod koniec 2025 roku.

Każda z maszyn wymaga dwóch pilotów, a całe lotnictwo Służby Granicznej ma tylko troje pilotów z odpowiednimi uprawnieniami, z czego jeden jest w wieku emerytalnym, a druga pełni kierowniczą funkcję w biurze lotnictwa. Z powyższego wynika, że z czterech zakupionych maszyn w powietrzu może być maksymalnie jedna. Do wykorzystania pełnego potencjału czterech Turboletów potrzeba około 20 pilotów.

Straż Graniczna. Marnowanie ogromnych środków

– Jeśli nie ma ludzi, po co inwestować w sprzęt? Wygląda to na marnowanie ogromnych środków publicznych – w rozmowie z RadioZET.pl tłumaczył funkcjonariusz, który złożył zawiadomienie w tej sprawie.

Kolejnym zagadnieniem do zbadania przez CBA ma być zakup symulatora lotów. Urządzenie kosztowało ok. 2,5 mln zł. RadioZET.pl poinformowało w swoim artykule, że symulator trafił do magazyny w handarze. Zdaniem funkcjonariusz SG magazyn nie spełnia wymogów BHP oraz przeciwpożarowych. Piloci nie mogą korzystać z zakupionego urządzenia – nie posiada on certyfikatu na wykonywanie części niezbędnych szkoleń. Lotnicy muszą więc przechodzić drogie szkolenia (kilkadziesiąt tysięcy złotych) w zewnętrznych ośrodkach.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Postępowanie sprawdzające w sprawie Straży Granicznej

CBA po zapoznaniu się z zawiadomieniem przekazało je do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

– Trwa postępowanie sprawdzające. Zwrócono się do Biura Spraw Wewnętrznych SG oraz do Komendy Głównej SG o udzielenie informacji dotyczących ewentualnych nieprawidłowości, które zostały opisane w zawiadomieniu – powiedział RadiuZet.pl prokurator Piotr Skiba.

