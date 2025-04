Duda oburzony expose Sikorskiego. Wystarczyło jedno zdanie

— Muszę powiedzieć z przykrością, biorąc pod uwagę wielki wymiar tych dwóch wydarzeń, bo takim wydarzeniem była 1000 lat temu koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski, kontrastowało to dosyć boleśnie z dzisiejszym wystąpieniem pana ministra. A zwłaszcza z tym, co miało miejsce na końcu, gdzie minister sprowadził to wszystko do polityki partyjnej, używając hasła jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich i głośno wykrzykując je na sali sejmowej — mówił prezydent Andrzej Duda.

Prezydentowi nie spodobało się hasło "Cała Polska naprzód!", którym Radosław Sikorski zakończył swoje exposé. Posłowie koalicji rządzącej przyjęli je z aplauzem.

Wkrótce więcej informacji