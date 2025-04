Nie możecie doczekać się debaty? Przypominamy najlepsze memy z poprzednich

Poniedziałkowa debata organizowana przez „Super Express” zaplanowana została na godzinę 18. Swój udział potwierdzili w niej „niemal wszyscy kandydaci”. Oznacza to, że możemy spodziewać się dużych emocji, małego chaosu i z pewnością kolejnych memów.

Kolejna debata prezydencka. Będą kolejne memy?

Organizatorzy wymyślili, że całość podzielona zostanie na dwie rundy. W pierwszej kandydaci będą zadawać pytania sobie nawzajem i dostaną czas na odpowiedzi oraz polemikę. W drugiej rundzie wygłoszą 90-sekundowe oświadczenia. Będzie to więc zupełnie nowa formuła niż ta, którą widzieliśmy na debatach w Końskich

– To będzie przede wszystkim seria minipojedynków samych kandydatów. Oni będą wychodzili na środek studia, żeby mierzyć się z pytaniami konkurentów. To będzie pytanie, odpowiedź, riposta, zadane twarzą w twarz z odległości nie metrów, ale centymetrów, więc będzie bardzo gorąco i interesująco – zapowiadał w TVN24 Jacek Prusinowski, dziennikarz Radia Plus i „SE”.

Kandydaci na prezydenta w wyborach w 2025 roku

W wyborach na prezydenta w 2025 roku staruje 13 zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą kandydatów:

Artur Bartoszewicz (ekonomista),

Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy),

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej),

Szymon Hołownia (kandydat Trzeciej Drogi),

Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie),

Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju),

Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji),

Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS),

Joanna Senyszyn (była posłanka SLD),

Krzysztof Stanowski (dziennikarz),

Rafał Trzaskowski (kandydat KO),

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców),

Adrian Zandberg (kandydat partii Razem).

