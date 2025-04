Hołownia i Mentzen rozpalili debatę. „Nie jest pan w »Mam Talent«”

Debata „Super Expressu" została przeprowadzona w nowatorskiej formule, niespotykanej dotąd w polskich mediach, podczas której kandydaci zadawali sobie pytania nawzajem.

Debata prezydencka 2025. Ostre starcie Hołowni i Mentzena

Jednym z najbardziej gorących momentów spotkania okazała się konfrontacja pomiędzy Szymonem Hołownią a Sławomirem Mentzenem. Już w początkowej fazie debaty doszło do ostrego zwarcia, które rozpoczęło się w czasie pytania Hołowni skierowanego do kandydata Konfederacji.

Mentzen, nastawiony na konfrontację, nawiązał do wcześniejszych kontrowersji związanych z Hołownią, robiąc sobie z nim wspólne selfie. Gest ten miał być aluzją do zachowania marszałka Sejmu podczas pogrzebu papieża Franciszka.

Prawdziwa kulminacja nastąpiła, jednak gdy Mentzen sam zadawał pytanie swojemu oponentowi. Odniósł się do zmiany stanowiska Hołowni w sprawie wprowadzenia euro w Polsce, zarzucając mu brak konsekwencji.

Mentzen nie przebierał w słowach.

- Kiedyś mówił pan, że jest za zakończeniem gotówki i przyjęciem pieniądza cyfrowego a trzy tygodnie temu na debacie w Republiki mówił pan zupełnie co innego. Kłamał pan czy pan zmienił zdanie?

Hołownia odpowiada: Czasy się zmieniły

W odpowiedzi Szymon Hołownia podkreślił zmieniającą się sytuację gospodarczą i polityczną.

– Już odpowiadam drogi panie. Po pierwsze czasy się zmieniły i dzisiaj nie jesteśmy w stanie przyjąć euro, mimo że zobowiązaliśmy się do tego, wchodząc do Unii Europejskiej, o czym Pan też w. W perspektywie w następnej prezydentury, to się nie wydarzy, więc proszę nie wymyślać strachów, których nie ma.

Hołownia wyjaśnił także stanowisko dotyczące gotówki.

– Z pytania, które usłyszałem i wyczytałem, wynikało, że chodzi o cyfrowe narzędzia płatności. Jestem za nimi bardzo. Natomiast gotówka powinna zostać. Powtórzyłem to od tego czasu tysiące razy, próbując niwelować te wasze kłamstwa. Proszę nie mieć wątpliwości, gotówki nikt Polakom zabierać nie będzie, a euro będziemy wprowadzać w Polsce wtedy, kiedy będziemy do tego gotowi, ani wcześniej, ani później. – powiedział lider Polski 2050.

Na koniec odpowiedzi Hołownia ostro skwitował zarzuty Mentzena.

– Proszę wymyślić inne strachy, jeżeli chce pan dzisiaj na strachu zbudować swoją drogę do Pałacu Prezydenckiego.

W kolejnych minutach debaty napięcie tylko rosło. Kandydaci przeszli do gwałtownej sprzeczki. Mentzen próbował przekonywać, że Hołownia regularnie zmienia swoje poglądy, na co lider Polski 2050 odpowiadał, że konfederata kłamie.

Mentzen zwrócił się do prowadzących. – Proszę przypomnieć Panu Marszłakowki, że nie jest w sejmie i nie musi mówić kiedy nie ma potrzeby.

Hołownia ripostował złośliwie. – A Pan Menzten w sejmie nie mówi, więc wykorzystuje okazję.

Po chwili udało się uspokoić sytuację. Mentzen rozpoczął więc ad vocem.

- Jest pan znany z tego, że bez jakiejś przerwy zmienia pan zdanie. Pan rad temu mówił pan o tym, że masz pan o tym, żeby zakazać aborcji, a teraz pan próbuje stać się twarzą ruchów proaborcyjnych.

- Kłamie Pan – odpowiedział Hołownia.

Mentzen nie odpuszczał, podając kolejne rzekome przykłady.

- Mówił pan o tym, że potrzebne jest odpolitycznianie spółek, a teraz pana ludzie są w państwowych spółkach. Wreszcie mówił pan o tym, że potrzebna jest wprowadzenie euro, a teraz mówi pan, że nie chce pan przyjmować euro.

- Kłamie Pan – konsekwentnie powtarzał Hołownia.

Mentzen drwi z Hołowni

Na koniec Sławomir Mentzen przeszedł do osobistych wycieczek, drwiąc z doświadczeń medialnych Hołowni.

- Nie jest pan już w Mam Talent, pan nie ma być prezenterem, żeby czytać z kogoś scenariusz. Pan powinien mieć swoje zdanie i mieć odwagę wręcz tego zdania.

Hołownia nie pozostał dłużny i mocno odgryzł się Konfederacie, nawiązując do jego akcji.

- A pan nie jest na piwie z Mentzenem – wypalił.

