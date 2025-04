Cichanouska o niecnym planie Łukaszenki. Chodzi o migrantów i wybory w Polsce

Cichanouska podkreśliła, że działania reżimu są częścią szerszej strategii wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś i Rosję przeciwko krajom demokratycznym.

Przedwyborcze zagrożenie z Białorusi. Cichanouska ostrzega Polskę

W 2024 roku odnotowano blisko 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Po okresie zimowym liczba ta ponownie wzrasta, co budzi obawy o celowe działania reżimu Łukaszenki.

Cichanouska wskazała, że migracja na tej granicy „nie jest spontaniczna”, lecz stanowi „starannie zaplanowaną operację”. W marcu 2025 roku Łukaszenka ogłosił plany sprowadzenia co najmniej 150 tys. osób z Pakistanu, oficjalnie jako pracowników w różnych dziedzinach. Jednak białoruska opozycja obawia się, że część z tej grupy może zostać wykorzystana do zwiększenia presji migracyjnej na granicy z Polską.

Zaangażowanie służb reżimu

Cichanouska podkreśliła, że „siły bezpieczeństwa Łukaszenki, w tym wywiadowcze, są bezpośrednio zaangażowane w ataki migrantów na polskiej granicy”. Migranci są eskortowani do granicy, a ich działania są koordynowane przez białoruskie służby.

Często dochodzi do prowokacji i gwałtownych starć, w których migranci„” używają łomów czy nożyc do drutu. Niektórzy z nich są zmuszani do ataku bez możliwości odwrotu.

Dowody i reakcje międzynarodowe

Białoruska opozycja zebrała twarde dowody na zaangażowanie reżimu w proceder wykorzystywania migrantów jako narzędzia presji.

Cichanouska zadeklarowała: „Znamy nazwiska osób odpowiedzialnych, wiele z nich jest blisko związanych z samym Łukaszenką”.

Informacje te są przekazywane polskim władzom i Brukseli w celu nałożenia ukierunkowanych sankcji. Opozycja pracuje również nad pociągnięciem reżimu do odpowiedzialności za te działania, które stanowią naruszenie prawa międzynarodowego.

Wojna hybrydowa i dezinformacja

Cichanouska ostrzegła, że reżimy Łukaszenki i Putina mogą wpływać na wybory w Polsce nie tylko poprzez presję migracyjną, ale także poprzez dezinformację, fałszywe wiadomości, cyberataki oraz wykorzystywanie powiązanych organizacji do tworzenia podziałów i strachu. Celem tych działań jest osłabienie Polski i podważenie jej roli jako wsparcia dla Ukrainy i białoruskiej demokracji.

Cichanouska w rozmowie podziękowała też za wsparcie udzielane Białorusinom od początku ich walki o demokrację. Podkreśliła, że Polska udzieliła schronienia osobom uciekającym przed represjami, występowała w obronie więźniów politycznych i pociągała reżim Łukaszenki do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka oraz obronę wartości demokratycznych.

