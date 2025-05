Jak chronić się przed kleszczami? Zaskakująca porada eksperta GIS

Jedną z groźniejszych form kleszcza jest jego stadium nimfy – mierzy zaledwie milimetr, co czyni ją niemal niewidoczną. – Może być wielkości główki od szpilki, dlatego po powrocie z lasu dobrze jest zdjąć, wytrzepać ubranie i wejść pod prysznic – zaznaczył Grzesiowski.

Nie tylko borelioza. Lista chorób odkleszczowych jest długa

Inspektor przypomina, że kleszcze są wektorem wielu chorób, nie tylko kleszczowego zapalenia mózgu. Wśród nich znajdują się między innymi borelioza, babeszjoza, tularemia, gorączki plamiste, czy ludzka anaplazmoza granulocytarna. Aby skutecznie chronić się przed niektórymi z nich, zalecane jest szczepienie – zwłaszcza przeciwko KZM.

Grzesiowski podkreślił, że każdy może zostać ukąszony przez kleszcza – niezależnie od wieku czy stanu zdrowia. Dlatego, jak zaznaczył, warto rozważyć szczepienia bez względu na to, czy dana osoba należy do tak zwanych grup ryzyka.

Jak się zabezpieczyć? Ubranie, repelenty i dokładna kontrola

Eksperci rekomendują, aby do lasu lub na łąkę ubierać się w długie rękawy i nogawki, najlepiej z lekkich, śliskich materiałów, do których kleszcze nie mają przyczepności. Wskazane jest również zakrycie głowy.

– Po każdej wyprawie do lasu lub parku warto sprawdzić całe ciało, szczególnie w miejscach delikatnych, jak skóra za uszami, pachy, pachwiny czy zgięcia kolan – radzi GIS. Kleszcze najczęściej atakują właśnie tam, gdzie skóra jest cienka i ciepła. – Powinniśmy pamiętać o przejrzeniu siebie po powrocie z takiej wycieczki. Czyli kiedy już wracamy do domu, zdejmujemy ubranie, wytrzepujemy z tego ubrania pozostałości i wchodzimy pod prysznic, bo wtedy możemy zobaczyć, czy nigdzie nie ma śladu ugryzienia – wyjaśnił.

Podkreślił, że samą nimfę kleszcza łatwo na skórze przeoczyć. – To jest główka szpilki. Można tego po prostu nie zauważyć. Mały czarny punkcik, który będzie przyczepiony do naszej skóry, może w ogóle nie zwrócić naszej uwagi, a to będzie początek problemów – dodał.

Oprócz odpowiedniego stroju, pomocne są także środki odstraszające. Należy jednak pamiętać, że nie każdy z nich działa na kleszcze. – To, że ktoś się popryskał preparatem na komary, to nie znaczy, że odstraszy kleszcza – ostrzegł Grzesiowski.

Kiedy się szczepić? Najlepiej zimą lub wczesną wiosną

W Polsce rocznie rejestruje się od 150 do ponad 250 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Najwięcej zakażeń występuje w północno-wschodnich regionach kraju. Aby uzyskać pełną ochronę, trzeba przyjąć trzy dawki podstawowe oraz dawki przypominające co 3-5 lat. Najlepszym okresem na rozpoczęcie szczepienia jest zima lub wczesna wiosna – tak, by organizm był gotowy na sezon aktywności kleszczy, który trwa od kwietnia do października.

Nie tylko osoby spędzające czas w lesie są narażone na kontakt z kleszczami. Pajęczaki można spotkać także w miejskich parkach czy na niekoszonych trawnikach. Kleszcze przynoszą też psy czy koty – dlatego warto regularnie kontrolować również zwierzęta domowe.

