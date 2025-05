Wypadek autokaru pod Wrocławiem. Sprzeczne doniesienia o ofiarach

Na autostradzie A4, w okolicy miejscowości Rąbienice w województwie dolnośląskim doszło do poważnego wypadku z udziałem autokaru. Pojazd wypadł z jezdni i przewrócił się na bok. Z informacji straży pożarnej wynika, że przewoził 32 osoby i zmierzał z Niemiec na Litwę. Na pokładzie znajdowało się dwóch kierowców.

Wypadek autokaru pod Wrocławiem. A4 zablokowana

Mł. bryg. Łukasz Starowicz przekazał, że poszkodowanych w tym wypadku zostało 8 osób. Wszystkie miały opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem służb. Te z kolei stawiły się na miejscu wyjątkowo licznie. Na miejscu pojawiły się karetki, 24 zastępy straży pożarnej, radiowozy oraz śmigłowiec. Jeden pas A4 został całkowicie zablokowany.

W akcji ratunkowej uczestniczyły:

JRG Jawor (4 zastępy),

Komendant Powiatowy PSP Jawor,

Grupa Operacyjna KW PSP Wrocław,

JRG 4 Wrocław – Komenda Miejska PSP Wrocław (4 zastępy),

JRG 2 Legnica – Komenda Miejska PSP Legnica (2 zastępy),

Komenda Powiatowa PSP Środa Śląska,

OSP Jarosław,

OSP Wądroże Wielkie,

OSP KSRG Budziszów Wielki,

OSP KSRG Udanin,

OSP Granowice,

OSP Legnickie Pole,

OSP Pichorowice,

Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka (4 zastępy),

a także Zespoły Ratownictwa Medycznego z Jawora,

Pogotowie Ratunkowe z Legnicy,

Pogotowie Ratunkowe ze Strzegomia,

śmigłowiec LPR z Wrocławia,

Jednostki z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze (4 radiowozy)

– Osoby poszkodowane zostały przebadane na miejscu i zostaną zabrane do szpitala – zaznaczał rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. Dodawał, że ranni doznali obrażeń niewymagających pilnego transportu. – Niemniej zostały zabrane do szpitala. Na miejscu był śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i on zabrał najbardziej poszkodowaną kobietę do szpitala do Wrocławia – informował.

Wypadek autokaru pod Wrocławiem. Poszkodowani żołnierze

Krótko po wypadku pojawiły się sprzeczne informacje co do poszkodowanych. Polska Agencja Prasowa podała, że byli to rumuńscy turyści. Źródłem informacji miała być Komenda Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. – Autokarem podróżowali amerykańscy żołnierze – przekazał po godzinie 6 oficer dyżurny KWP we Wrocławiu. W rozmowie z portalem radiowroclaw.pl tak samo odpowiedziała rzecznik prasowa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Joanna Klejszmit.

