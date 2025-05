Skromny etatowiec czy milioner? Oświadczenie majątkowe Marka Jakubiaka zaskakuje

Na kanale Zero Marek Jakubiak przekonywał, że przez całe życie pracował na etacie, wypłacając sobie relatywnie skromne wynagrodzenie – 6 tys. zł netto miesięcznie, podniesione dopiero po latach do 10 tys. zł. Jego deklaracje nie licują co prawda z posiadanym majątkiem, ale sam kandydat na prezydenta nie ukrywa, że odniósł sukces w biznesie, a wypłacone dywidendy pomogły mu się „ustawić” finansowo.

„Ja zawsze byłem etatowcem, nie wypłacałem sobie kokosów. Przez długie lata dostawałem 6 tys. zł miesięcznie, dopiero niedawno podniosłem sobie pensję do 10 tys. zł” – mówił Marek Jakubiak w kanale Zero. Dodał przy tym, że w tym czasie wypłacił sobie dwie dywidendy, które pomogły mu w zakupie mieszkań, a do wypłacenia ma jeszcze kolejną. Na co wystarczyły pieniądze z prowadzonego biznesu? Oświadczenie majątkowe Marka Jakubiaka. Jego nieruchomości są warte miliony Z opublikowanego oświadczenia majątkowego Marka Jakubiaka wynika, że posiadał na koniec pierwszego roku kalendarzowego obecnej kadencji Sejmu oszczędności w wysokości 174 tys. zł oraz 40 tys. dolarów. To jednak dopiero początek listy. Kandydat na prezydenta jest właścicielem trzech mieszkań: pierwsze, o powierzchni 120 m², wycenił na 700 tys. zł, drugie – aż 157 m² – na 3,4 mln zł. Do tego dochodzą trzy miejsca garażowe, których łączna wartość to 270 tys. zł. Najdroższą z jego nieruchomości jest trzecie mieszkanie – 123 m² – którego wartość oszacował na 3,5 mln zł. Dodatkowo Jakubiak dysponuje nieruchomością gruntową o powierzchni 3200 m², wycenioną na 400 tys. zł. Browary warte miliony Polityk i przedsiębiorca nie ukrywa, że jednym z głównych źródeł jego dochodów jest działalność w branży browarniczej. Posiada 100% udziałów w Browarach Regionalnych Jakubiak sp. z o.o., które sam wycenił na 60 mln zł. To właśnie ta spółka, jak zaznaczył, generuje zyski, które po latach inwestycji zaczynają przynosić konkretne owoce finansowe. W oświadczeniu majątkowym Jakubiak wymienia także inne udziały: 3,7% w Gambrynus sp. z o.o. o wartości 96 tys. zł oraz 0,17% udziałów w Browarze Lwówek – 18 700 zł. Choć te kwoty są znacznie mniejsze, pokazują, że jego aktywność w sektorze browarniczym jest rozbudowana i wielotorowa. W latach 2019–2023 Marek Jakubiak pełnił też funkcje w zarządach tych spółek. Był prezesem zarządu Browaru Lwówek i prokurentem w Browarze Ciechan. Z tytułu pełnienia tych funkcji uzyskał odpowiednio 108 tys. zł i 176 tys. zł dochodu. Choć nie są to kwoty szokujące, łącznie z działalnością właścicielską mogą stanowić ważny element jego finansowej układanki. Zamiłowanie do klasyki i luksusu Kandydat na prezydenta nie ukrywa również zamiłowania do klasycznych samochodów i sztuki. W jego oświadczeniu majątkowym widnieją dwa pojazdy zabytkowe – GAZ 69 z 1972 roku o wartości 50 tys. zł oraz Mercedes W 107 z 1984 roku wyceniony na 70 tys. zł. To auta, które dziś mają nie tylko wartość sentymentalną, ale i kolekcjonerską – ich ceny na rynku systematycznie rosną. Jakubiak ujawnił również, że posiada obrazy znanych polskich malarzy, których wartość waha się od 10 do nawet 80 tys. zł za sztukę. To inwestycje, które z roku na rok mogą zyskiwać na wartości, zwłaszcza w kontekście renesansu zainteresowania rynkiem sztuki w Polsce. Dodatkowo polityk przyznał się do posiadania trzech ekskluzywnych zegarków. Ich łączna wartość przekracza 70 tys. zł – poszczególne sztuki warte są 35 tys. zł, 19 tys. zł i 16 tys. zł. Jakubiak nie precyzuje marek zegarków, ale na podstawie wyceny można przypuszczać, że chodzi o prestiżowe modele, które w wielu kręgach uchodzą za symbol statusu społecznego. Polityk, przedsiębiorca, kandydat Marek Jakubiak nie jest nowicjuszem w polityce. W 2015 roku zdobył mandat posła z ramienia Kukiz’15, uzyskując ponad 11 tys. głosów. W 2023 roku powtórzył sukces, startując z list Prawa i Sprawiedliwości – wówczas poparło go już 39 tys. wyborców. W przeszłości kandydował także w wyborach na prezydenta Warszawy (2018), do Parlamentu Europejskiego (2019), do Sejmu (2019) oraz w wyborach prezydenckich (2020). Żaden z tych startów nie zakończył się sukcesem, ale w 2025 roku ponownie ubiega się o urząd prezydenta RP, tym razem jako kandydat koła Wolni Republikanie. Czytaj też:

