Jego mieszkanie jest warte 1,5 miliona. Oto oświadczenie majątkowe Zandberga

Oświadczenie majątkowe złożone przez Adriana Zandberga, lidera i posła partii Razem oraz kandydata tego ugrupowania w wyborach prezydenckich, nie jest zbyt obszerne. Pochodzący w ostatniej formule z 2014 roku dokument zawiera zaledwie kilka punktów i nie zmienił się zbytnio na przestrzeni całej parlamentarnej działalności polityka.

Tak wygląda oświadczenie majątkowe Zandberga. Za wiele w nim nie ma

Adrian Zandberg, zgodnie z dokumentem, wraz z małżonką posiada mieszkanie o powierzchni 95m2. Jego wartość została wyceniona przez polityka na kwotę 1,5 mln złotych. Co ciekawe, lider partii Razem już w momencie parlamentarnego debiutu w 2019 roku był posiadaczem tej nieruchomości. Zmieniła się jedynie jej wartość, która wówczas wynosiła 1,05 mln złotych.

Poza mieszkaniem o powierzchni 95m2 i niecałymi 100 tys. złotych oszczędności, Adrian Zandberg posiada jeszcze samochód – wyprodukowanego w 2018 roku Forda Focusa. Choć wartość pojazdu nie została podana, to ceny tego modelu z tego rocznika na popularnych portalu ogłoszeniowym wahają się od ok. 20 tys. złotych do ok 60 tys. złotych.

Tyle Zandberg zaoszczędził przez rok. Co jeszcze mówi jego oświadczenie majątkowe?

Polityk posiada także środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 92 tys. złotych. To jego jedyne oszczędności – nie posiada on ani środków pieniężnych zgromadzonych w walucie obcej, ani papierów wartościowych. Rok wcześniej lider partii Razem w tym samym punkcie oświadczenia zadeklarował kwotę 88 tys. złotych będącą współwłasnością małżeńską.

W punkcie poświęconym innym dochodom osiągniętym z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć polityk wymienił uposażenie poselskie w kwocie 148 850,89 złotych, dietę poselską wynoszącą 44 931,75 złotych oraz Radę Ochrony Pracy opiewającą na 12 696 złotych. Są to jedyne dochody uzyskane przez polityka.

Czytaj też:

Dom wart milion zł, samochód i mało imponujące oszczędności. Oto oświadczenie majątkowe BiejatCzytaj też:

Mentzen zgromadził imponujące oszczędności. Oświadczenie majątkowe zdradza wszystko