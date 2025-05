Który kandydat zgarnie głosy „zetek”? „Chyba zagłosuję na Zandberga, rozważam też Mentzena”

Wygrywa Adrian Zandberg, z niewielką przewagą nad Rafałem Trzaskowskim. Na trzecim miejscu, daleko za czołową dwójką, jest Sławomir Mentzen. Karola Nawrockiego nie ma nawet na podium.

Aż tak zaszkodziła mu niedawna afera wokół mieszkania, którego jest właścicielem?

Nie, bez przesady. To nie żaden nowy sondaż, a wyniki prawyborów zorganizowanych pod koniec sierpnia we wrocławskim Liceum Ogólnokształcącym nr 4. Taką zabawę w głosowanie przeprowadza coraz więcej szkół. Również w kwietniu odbyły się prawybory wykraczające daleko poza mury tylko jednej placówki. Młodzieżowa Rada Miasta Poznań „karty wyborcze” rozesłała do 35 szkół ponadpodstawowych. W zabawie udział wzięło ponad 27 tysięcy uczniów – pełnoletnich i niepełnoletnich. Dla części z nich była to próba generalna przed majowym głosowaniem.

Wśród poznańskich uczniów wygrał Trzaskowski. Wybrało go prawie 32 proc. uczestników głosowania. Drugie miejsce zajął Zandberg. Stratę do zwycięzcy miał sporą – poparło go nieco ponad 18 proc. głosujących. Podium uzupełnił Mentzen (niecałe 14 proc.). Nietrudno zauważyć, że brakuje w tym gronie kandydata, który zapewne znajdzie się w drugiej turze właściwych wyborów.

Nawrocki zdobył… niespełna 3 proc. głosów. Wyprzedzili go jeszcze: Krzysztof Stanowski, Szymon Hołownia, Joanna Senyszyn, Magdalena Biejat, nawet Grzegorz Braun...