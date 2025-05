Są sympatyczne, urocze i spokojne. To najlepsze rasy psów dla seniorów

Poszukując ras idealnych dla seniora, nie sposób nie zerknąć w kierunku maltańczyków. Rasa ta znana jest z łagodnego usposobienia i ogromnego przywiązania do opiekuna. Wychodzenie z nim na spacer to czysta przyjemność. Ich niewielkie rozmiary sprawiają, że nawet spokojny chód seniora będzie dla maltańczyka tempem idealnym.

Maltańczyki nie są rasą wymagającą w opiece. Nie potrzebują także zbyt dużej aktywności fizycznej, dlatego odnajdą się zarówno w domach, jak i w mieszkaniach w blokach. Należy jednak pamiętać, że maltańczyki wymagają regularnej pielęgnacji – szczotkowania i podcinania sierści.

Pudel. Psi inteligent

O pudlach nie bez powodu mawia się „psi inteligenci”. Są one niezwykle przywiązane do człowieka i błyskawicznie się uczą. Ponadto są posłuszne i potrafią dostosować swój rytm życia do opiekuna.

Pudel to doskonały wybór dla osób starszych, ponieważ jego zapotrzebowanie na ruch jest niewielkie. Z łatwością można wygospodarować dla niego bezpieczną przestrzeń nie tylko w domach z ogródkami, ale także mieszkaniach. Co ważne, pies ten nie linieje, przez co nie trzeba obawiać się o znaczną ilość sierści na dywanie. Należy jednak pamiętać, że pudel powinien być regularnie strzyżony i wyczesywany.

Spaniel. Miłośnik przytulania

Jeśli szukacie psa dla osób, które wręcz kochają zabawy ze zwierzętami, spaniel jest doskonałym wyborem. Pies ten to typowy kanapowiec. Uwielbia być głaskany i szybko nawiązuje relacje. Spaniel doskonale czuje się w towarzystwie swojego opiekuna, niezależnie czy to w domowym zaciszu, czy to na spacerze. Pies ten zazwyczaj nie stwarza problemów wychowawczych.

Należy jednak pamiętać, że spaniele są podatne na schorzenia serca, dlatego zaleca się pamiętać o regularnych wizytach u weterynarza.

Mops. Kanapowy król

Mops nie jest miłośnikiem aktywności fizycznej ani długich spacerów. Doskonale za to odnajdzie się w mieszkaniu spokojnej osoby, która jest domatorem. Pies ten doskonale czuje się w towarzystwie swojego opiekuna. Jest również bardzo lojalny, spokojny i towarzyski, dlatego idealnie wpasuje się w tryb życia osób starszych.

Warto pamiętać o tym, że mopsy ze względu na swoją budowę anatomiczną, mogą mieć problemy z oddychaniem w czasie upałów. Właściciele powinni zadbać więc o to, aby pies nie przybierał nadmiernie na wadze i w upały nie przebywał zbyt długo na słońcu.

