Podejrzenie choroby Zalewu Wiślanego. Pięć osób trafiło do szpitala

W czwartek 15 maja został opublikowany komunikat w sprawie wystąpienia przypadków podejrzenia choroby Zalewu Wiślanego (choroba Haff). Jest to wspólny komunikat przedstawicieli różnych instytucji: Wojewody Pomorskiej, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

Pięć przypadków choroby Zalewu Wiślanego? Nowe informacje

„W ostatnim czasie odnotowano 5 przypadków podejrzenia choroby Zalewu Wiślanego u mieszkańców powiatu nowodworskiego. Pacjenci byli hospitalizowani z objawami klinicznymi obejmującymi bóle mięśni, ciemne zabarwienie moczu oraz cechy niewydolności nerek. Objawy wystąpiły w ciągu kilkudziesięciu godzin po spożyciu znacznych ilości (np. trzech pół kilogramowych porcji) dużych okazów ryb dennych (węgorza i flądry) złowionych w Zalewie Wiślanym. Hospitalizacje były krótkie, żaden z pacjentów nie wymagał dializy, nie wystąpiły powikłania” – czytamy.

W dalszej części komunikatu podano, że choroba Zalewu Wiślanego jest znana od 100 lat. Przypadki zachorowań występują rzadko i dotychczas nie ustalono toksyny, która je wywołuje. Objawy pojawiają się krótko po spożyciu znacznej ilości ryb, często samoistnie ustępują lub znikają po nawodnieniu pacjenta w warunkach szpitalnych. W rzadkich przypadkach występuje ostra niewydolność nerek, która wymaga przeprowadzenia dializ.

Wydano także zalecenie, aby do czasu uzyskania wyników badań, prewencyjnie do 31 maja 2025 r. ograniczyć spożywanie dużych ilości flądry i węgorzy pochodzących z połowów z Zalewu Wiślanego. W przypadku wystąpienia opisanych wyżej objawów, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

