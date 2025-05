Brak kontaktu od kilkunastu dni. Rodzina 17-letniej Julii błaga o pomoc

Policjanci z Komendy Powiatowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzą poszukiwania zaginionej Julii, która 21 kwietnia 2025 roku opuściła swoje miejsce zamieszkania i do dziś nie wróciła. 17-latka wyszła z domu, nie informując rodziny dokąd się udaje. Od tego momentu nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi, co budzi poważne obawy o jej bezpieczeństwo.

Jak na Facebooku podaje profil Zaginieni przed laty, nastolatka ostatni raz widziana była w Kędzierzynie-Koźlu. Do chwili obecnej nie udało się ustalić, gdzie przebywa, co się z nią dzieje ani z kim może mieć kontakt.

Służby szukają 17-letniej Julii. Opublikowano rysopis

Opublikowano zdjęcia i rysopis zaginionej. Ma około 170 centymetrów wzrostu, długie, ciemne włosy i brązowe oczy.

Jak wskazano na fanpage'u Zaginieni przed laty, „rodzina dopiero dziś zgłosiła się z prośbą o pomoc i udostępnienie postu” o zaginionej Julii.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca pobytu Julii lub okoliczności jej zaginięcia, aby niezwłocznie skontaktowały się z Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie-Koźlu pod numerem telefonu 47 863 42 03 lub zgłosiły się do najbliższej jednostki policji.

Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może pomóc w odnalezieniu zaginionej i przyczynić się do bezpiecznego powrotu Julii do domu.

Nie tylko Julia. Zaginął także 16-letni Miłosz

To już kolejny niepokojący przypadek zaginięcia nastolatka w ostatnich dniach. W czwartek jedna z komend miejskich policji w województwie zachodniopomorskim poinformowała o zaginięciu 16-letniego chłopca z Koszalina. Miłosz Kamiński, bo o nim mowa, 14 maja w godzinach przedpołudniowych opuścił swoje miejsce zamieszkania, po czym ślad po nim zaginął. Do tej pory nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną.

Według informacji przekazanych przez funkcjonariuszy, zaginiony ma około 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy oraz krótkie, kręcone włosy. Nosi także okulary korekcyjne.

Służby apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jego aktualnego miejsca pobytu – zarówno w Koszalinie, jak i poza miastem – o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji.

