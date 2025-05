Łódzkie. Wielu rannych w wypadku. S8 zablokowana

Do zdarzenia doszło w województwie łódzkim, między węzłami Sieradz Południe a Złoczew. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Łódzkie. Wielu rannych w wypadku

Na miejscu zdarzenia pracują wszystkie służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego. Policja prowadzi czynności wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn wypadku. Wstępne ustalenia wskazują na zderzenie dwóch samochodów osobowych, jednak dokładne okoliczności zdarzenia będą znane po zakończeniu dochodzenia.

Łódzkie. S8 zablokowana

Utrudnienia w ruchu drogowym Wypadek spowodował całkowite zablokowanie drogi S8 w obu kierunkach. W kierunku Wrocławia ruch został przekierowany przez węzeł Sieradz Południe na drogę krajową nr 12, a następnie drogami wojewódzkimi nr 482 i 477 do węzła

Złoczew. Analogicznie, w przeciwnym kierunku, ruch kierowany jest przez te same drogi. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 16:00. Apel do kierowców Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem. Zaleca się korzystanie z wyznaczonych objazdów i unikanie podróży w rejonie wypadku do czasu przywrócenia normalnego ruchu na trasie S8.

Czytaj też:

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Trzy osoby w szpitaluCzytaj też:

Sebastian M. przerwał milczenie ws. wypadku na A1. Pierwszy raz publicznie zabrał głos