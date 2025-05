Wybory jeszcze się nie skończyły, a już krystalizuje się koalicja. „Najbardziej prawicowa ze wszystkich”

Sławomir Mentzen zdobył prawie 15 proc. głosów Polaków w wyborach prezydenckich i nie chce swoim fanom dać o sobie zapomnieć. Dlatego wezwał obu kandydatów na prezydenta, którzy przeszli do drugiej tury – Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego – by pofatygowali się do jego kanału internetowego na rozmowę o programie i podpisali zobowiązanie do realizacji określonych postulatów. Jeżeli to zrobią, będą mieli szansę zgarnąć głosy wyborców Mantezna. Albo i nie, bo wyborcy to nie worek ziemniaków, który można przerzucać z miejsca na miejsce.

Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS ma już tę rozmowę za sobą. Odbyła się w bardzo przyjemnej atmosferze. Panowie niemalże spijali sobie słowa z ust. Zandberg tak opisał tę rozmowę:

„Przeciwko katastralnemu i progresywnym podatkom, na kolanach przed darwinizmem gospodarczym. Pełne odcięcie od polityki Lecha Kaczyńskiego. Tak, panie Mentzen! Jak pan sobie życzy, panie Mentzen? Może herbatki z cytrynką, panie Mentzen? Smutny to był pogrzeb prospołecznego PiSu”.

Obrazowo ale prawdziwie.

Deklaracja toruńska

Nawrocki bez najmniejszych oporów podpisał osiem punktów programowych Mentzena, które lider Konfederacji nazwał deklaracją toruńską. A znalazły się na tej liście m.in.: zobowiązanie do niepodwyższania podatków, do niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę, do przeciwstawienia się przyjęciu Ukrainy do NATO, do obrony wolności słowa i do nieograniczania prawa do posiadania broni.

W sobotę z Mentzenem ma się spotkać Rafał Trzaskowski i też będzie rozmawiał o tym programie. Być może kandydat KO nie podpisze deklaracji, ale i tak jego obecność w studiu Mentzena, tak samo jak obecność Nawrockiego, oznacza uwiarygodnienie lidera Konfederacji.

Tymczasem Konfederaci są ciężko strawni zarówno dla partii Jarosława Kaczyńskiego, jak i obozu rządzącego.