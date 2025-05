Nadchodzi plaga chrabąszczy? Lekarz zdradza co robić w przypadku kontaktu z owadem

Nadchodzi plaga chrabąszczy? Ekspert wyjaśnia anomalię

Wyjątkowo ciepły kwiecień sprawił, że przyroda wcześniej niż zwykle obudziła się do życia. Wpłynęło to również na liczebność owadów w Polsce. Przyrodnicy zauważają szczególnie szybki wzrost populacji chrabąszczy.

Zmiany klimatyczne spowodowały, że cykle tych owadów rozregulowały się. Chrabąszcze pojawiają się wcześniej, już w kwietniu i ich cykle nie są już tak regularne. Żywiące się nimi zwierzęta nie zdążyły się przystosować do tych zmian w cyklach – wyjaśnił prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Czy kontakt z chrabąszczem jest niebezpieczny?

Lekarz Jakub Grabski w rozmowie z Poradnikiem Zdrowie wyjaśnił, że kontakt z chrabąszczami, mimo że przez wielu może być uważany za niezbyt przyjemne doświadczenie, nie stanowi dla człowieka zagrożenia.

Te owady nie są jadowite, nie wydzielają niebezpiecznych toksyn, nieznane są przypadki pogryzień czy wywołania uczuleń. Może są żarłoczne, ale nie są krwiopijcami, nie gryzą ludzi – zaznaczył.

Co robić w przypadku kontaktu z owadem?

Każdy, kto kiedykolwiek miał okazję pobiegać wokół zbiornika wodnego, czy pojeździć rowerem po lesie wie, jak łatwo można „zderzyć się” z licznymi owadami. Czy jednak sytuacje te mogą stanowić dla nas zagrożenie?

Ekspert zaznacza, że kluczem jest zachowanie spokoju. Jeśli owad, który wpadnie nam do ust, nie jest jadowity, nie ma powodów do obaw, nawet gdy dojdzie do jego połknięcia.

Jeśli owad nie jest trujący, nie ma żądła, które mógłby wbić, jak pszczoła i wywołać wstrząs anafilaktyczny, zostanie strawiony w żołądku – tłumaczył.

Z kolei, jeśli ten wpadnie nam do ucha, wystarczy przechylić głowę w bok i lekko nią potrząsnąć lub usunąć insekta za pomocą pęsety, jeśli owad samodzielnie nie może się wydostać. Gdy mimo prób nie jesteśmy w stanie samodzielnie usunąć zwierzęcia, wówczas należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

