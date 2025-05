Wewnętrzne badania PO. „Trzaskowski wygrywa 0,9 proc.”

– Nadal możemy to wygrać – słyszymy od polityka obozu rządowego. Jego słowa pokazują, że tuż przed wyborami w Platformie Obywatelskiej nie ma pewności co do zwycięstwa. Zresztą różnica w wewnętrznych sondażach w poparciu dla kandydatów jest znikoma.

W środę była ciężka atmosfera, bo z wczorajszych badań wynikało, że Nawrocki wygrywa o 0,3 proc. więcej

– mówi nasz informator ze sztabu. I dodaje, że humory poprawiły się w czwartek, bo wewnętrzne sondaże pokazały, że Rafał Trzaskowski ma 0,9 proc. przewagi nad Karolem Nawrockim. Skąd zmiana w poparciu z dnia na dzień. Nasz informator tłumaczy to efektem docierania informacji do wyborców. – Efekt sprawy Grand Hotelu po trzech dniach – mówi. Chodzi o tekst Onetu, w którym dziennikarze powołując się na anonimowe źródła zarzucają Karolowi Nawrockiemu sprowadzenie prostytutek dla klientów hotelu w Sopocie.

Nie wszystkim w Platformie Obywatelskiej podoba się prowadzenie kampanii negatywnej. – Kiedyś to PiS prowadził kampanię negatywną, nie my – mówi ważny polityk Platformy Obywatelskiej.

– Problem nie był w tym, że sztab prowadził negatywną kampanię na Nawrockiego, ale że prowadził ją za późno – mówi nasz rozmówca z kręgów rządowych. Twierdzi, że premier odłożył w czasie zaangażowanie w kampanię kandydata KO. – Zaufali sztabowi Rafała, zamiast organizować mu kampanię – mówi. Jego zdaniem po orędziu prezydenta, premier może również zdecydować się na orędzie, by zmobilizować własny elektorat do głosowania: – Nie wykluczam też orędzia marszałka Sejmu.

Na co liczy sztab Rafała Trzaskowskiego w wyborach? Na większą mobilizację własnego elektoratu i polonię. – Już teraz słyszymy, że nasi się mobilizują. A zagranica zarejestrowała się w 691 tys. osób. 2/3 z głosów będą dla Trzaskowskiego. Zagranica da mu 200 tys. Polonia może zdecydować, jak w Rumuni, gdzie w II turze przeważyła diaspora, która w 70 proc. zagłosowała na Dana – mówi sztabowiec Rafała Trzaskowskiego. I dodaje: – Pierwszy raz w historii w wyniku wyborów przeważyłyby głosy z zagranicy. –

Są w PO też tacy, którzy przygotowują się również na czarny scenariusz, w którym Rafał Trzaskowski przegrywa wybory.

Jak przegramy, będzie zadyma

– mówi polityk z otoczenia Donalda Tuska. Inny twierdzi, że przegrane wybory prezydencie to pewne przegrane wybory parlamentarne. – Donald będzie musiał uciekać z kraju, bo PiS będzie go ścigać – kreśli katastroficzną dla premiera wizję. Jego zdaniem szef rządu nie będzie w stanie stworzyć gabinetu po wyborach, bo znaczącą siłą będzie Konfederacja. – Donald nie zdecyduje się na rząd z Konfederacją. To będzie koniec – mówi.

