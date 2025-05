Hołownia wygłosił orędzie. Te słowa nie były przypadkowe

– 19 tygodni temu zarządziłem wybory Prezydenta Rzeczpospolitej. Pojutrze, już po raz 8. w wolnej Polsce, wybierzecie najwyższego przedstawiciela naszego kraju. Gwaranta ciągłości władzy państwowej. Zwierzchnika naszych sił zbrojnych. Powiem to wprost: my, politycy, zamęczyliśmy was tą kampanią – stwierdził Szymon Hołownia.

– Wynik wyborów prezydenckich nie jest najważniejszy w kontekście funkcjonowania państwa. Państwo to bowiem więcej niż polityk, nawet prezydent. Bo prezydent nie rządzi Polską. To zadanie rządu opartego na większości w Sejmie. Prezydent ma zapewnić nam szacunek na świecie i być stróżem wewnętrznego pokoju. To oczywiście zależy dziś tylko od was, jaką wizję relacji między Prezydentem a rządem wybierzecie na te trudne czasy: współpracę, czy konflikt. Ja, jako marszałek Sejmu, deklaruję, że będę współpracował z każdym ważnie wybranym przez was prezydentem. Jesteśmy przecież jednym narodem. Dziś jesteśmy pęknięci na pół, ale za chwilę wspólnie będziemy się cieszyć: lotem polskiego astronauty, sukcesami polskich siatkarzy, pięknem muzyki Chopina podczas kolejnego konkursu, gdy zjedzie do nas cały świat. Naprawdę jesteśmy lepsi, niż niektórzy próbują nam dziś wmówić — powiedział marszałek Sejmu.

