Zapytano Polaków o pierwszą damę. Wyniki sondażu nie zostawiają złudzeń

Polityczne emocje sięgają zenitu. Zaledwie dwa dni zostały do najważniejszego rozstrzygnięcia tej wiosny. W niedzielę 1 czerwca Polacy zagłosują w wyborach prezydenckich i zdecydują, kto zostanie następcą Andrzeja Dudy na kolejnych pięć lat.

O prezydenturę ubiegają się kandydat KO Rafał Trzaskowski oraz popierany przez PiS Karol Nawrocki. Eksperci nie mają wątpliwości, że będzie to rywalizacja na „żyletki” a o ostatecznym rezultacie może zadecydować zaledwie kilkaset tysięcy głosów. Szczególnie, że niemal wszystkie przedwyborcze sondaże pokazują, że chociaż to prezydent Warszawy prowadzi, to jego przewaga nad rywalem jest niewielka i w niemal wszystkich przypadkach mieści się w granicy błędu statystycznego.

Sondaż. Trzaskowska czy Nawrocka?

Wyborcy decydując się na jednego z kandydatów, wybierają również pierwszą damę. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano, która z żon będzie w ich opinii lepiej prezentować się w tej niezwykle ważnej roli.

Większość respondentów uważa, że to Małgorzata Trzaskowska ma więcej kompetencji i lepiej poradzi sobie jako pierwsza dama. Takiego zdania jest 46,54 proc. Z kolei 25,04 proc. respondentów wskazało Martę Nawrocką. Pozostała część badanych, a więc 28,42 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.

Sondaż przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą: Badanie zrealizowano dla Wirtualnej Polski w dniach 28-29 maja 2025 roku metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

