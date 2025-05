Ile zarabia prezydent RP, czy Pierwsza Dama otrzymuje pensję? Te dane Cię zaskoczą

Na początku trzeba zaznaczyć, że pensja prezydenta nie jest ustalana arbitralnie. Jej wysokość jest precyzyjnie określona w ustawie z dnia 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Ile zarabia prezydent RP? Te kwoty zaskakują

Wynagrodzenie głowy państwa składa się z dwóch podstawowych składników: wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Oba komponenty są uzależnione od tzw. kwoty bazowej, która obecnie wynosi 1878,89 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze odpowiada 9,8-krotności tej kwoty i wynosi 18 413,12 zł brutto miesięcznie. Z kolei dodatek funkcyjny ustalono na poziomie 4,2-krotności kwoty bazowej, co daje 7891,34 zł brutto.

W praktyce oznacza to, że miesięczne wynagrodzenie prezydenta wynosi 26 304,46 zł brutto, zanim zostaną doliczone dodatki za staż pracy. Istnieje bowiem możliwość uzyskania dodatku za wysługę lat – 1 procent za każdy rok pracy w administracji publicznej, aż do maksymalnego pułapu 20 procent. Przy maksymalnej wysłudze lat dodatek ten wynosi 3682,62 zł, co podnosi całkowite miesięczne wynagrodzenie do 29 987,08 zł brutto. Czy to dużo?

Bezpieczeństwo i transport

Prezydent RP korzysta z całodobowej ochrony zapewnianej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. SOP dba o bezpieczeństwo głowy państwa w każdej sytuacji – podczas wydarzeń publicznych, podróży krajowych i zagranicznych, jak również w przestrzeni prywatnej. Ochrona obejmuje także obiekty, w których przebywa prezydent, a sama formacja posiada rozbudowaną strukturę operacyjną.

Transport prezydenta również znajduje się pod nadzorem SOP. Do dyspozycji głowy państwa pozostaje flota pojazdów służbowych oraz środki transportu lotniczego – samoloty i śmigłowce rządowe. Dzięki nim prezydent może sprawnie przemieszczać się w ramach obowiązków służbowych, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Rezydencje prezydenckie. Gdzie mieszka głowa RP?

Prezydent RP ma do dyspozycji kilka oficjalnych rezydencji. Główną siedzibą i miejscem pracy pozostaje Pałac Prezydencki w Warszawie, mieszczący się przy Krakowskim Przedmieściu. Drugą ważną rezydencją jest Belweder – historyczny pałac zlokalizowany w sąsiedztwie Łazienek Królewskich. Obiekt pełni co prawda funkcje reprezentacyjne, ale może również służyć jako miejsce zamieszkania urzędującego prezydenta.

Oprócz warszawskich rezydencji głowa państwa ma prawo do korzystania z posiadłości wypoczynkowo-reprezentacyjnych zlokalizowanych poza stolicą:

W Juracie, w otoczeniu sosnowego lasu i bezpośrednio przy plaży, znajduje się rezydencja idealna do letniego wypoczynku lub nieformalnych spotkań.

W Wiśle prezydent może korzystać z tzw. „Zameczku” – górskiej willi z bogatą historią i zapleczem konferencyjnym.

Ciechocinek to kolejna lokalizacja, która łączy funkcje reprezentacyjne z możliwością relaksu.

Prezydent po kadencji – jakie przywileje pozostają?

Ustawa przewiduje dla byłych prezydentów szereg przywilejów. Przede wszystkim przysługuje im dożywotnia emerytura w wysokości 75 procent wynagrodzenia zasadniczego. Przy obecnych stawkach daje to 13 809,84 zł brutto miesięcznie. Świadczenie nie jest uzależnione od wieku ani dodatkowej aktywności zawodowej.

Były prezydent otrzymuje też jednorazowe świadczenie w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto – obecnie jest to 78 913,38 zł. Może też korzystać z biura finansowanego przez państwo oraz zatrudniać personel – w tym doradców, sekretariat i ochronę, jeżeli taka potrzeba zostanie potwierdzona. Działalność biura może dotyczyć inicjatyw społecznych, naukowych, doradczych i międzynarodowych.

Porównanie międzynarodowe – gdzie plasuje się Polska?

Choć wynagrodzenie prezydenta RP może być postrzegane jako wysokie, na tle innych państw europejskich wypada dość słabo. Prezydent Niemiec zarabia około 214 tysięcy euro rocznie, czyli ponad 890 tysięcy złotych. We Francji roczne wynagrodzenie głowy państwa wynosi około 182 tysiące euro. W Polsce, nawet przy pełnej wysłudze lat, roczna pensja prezydenta wynosi niecałe 360 tysięcy złotych brutto.

Prezydentowa bez funkcji, lecz z przywilejami

Choć małżonka prezydenta nie pełni formalnie żadnej funkcji publicznej, to pełnienie przez nią roli Pierwszej Damy również wiąże się z przywilejami. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, przysługują jej m.in. ochrona zapewniana przez Służbę Ochrony Państwa oraz prawo do korzystania ze służbowego transportu.

Ważnym krokiem w stronę formalizacji roli Pierwszej Damy była ustawa przyjęta przez Sejm w 2021 roku. Wprowadziła ona przepisy umożliwiające objęcie małżonka urzędującego prezydenta ubezpieczeniem społecznym.

Kancelaria Prezydenta z rekordowym budżetem

Rok 2025 przynosi bezprecedensowy wzrost wydatków Kancelarii Prezydenta RP. Zgodnie z projektem budżetu mają one osiągnąć poziom 312 mln złotych. To o 38 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Skąd taki wzrost?

Dane wskazują, że istotną częścią wydatków pochłoną podwyżki wynagrodzeń pracowników – 3,2 mln zł. Przewidziano też wypłatę odpraw dla odchodzących doradców prezydenta – 310 tys. zł. Do tego dochodzą wyższe koszty delegacji i podróży służbowych – o 1,1 mln zł.

