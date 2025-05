1 czerwca katolicy obchodzą ważne święto. Tego dnia trzeba iść do kościoła

Dzień Dziecka to zazwyczaj pierwsze święto, które przychodzi nam na myśl, gdy słyszymy datę 1 czerwca. W tym roku dzień ten kojarzy nam się również z drugą turą wyborów prezydenckich. Jak się okazuje, w Kościele katolickim w tym czasie jest obchodzone ważne święto.

1 czerwca obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie. Co to za święto?

1 czerwca katolicy celebrują Wniebowstąpienie Pańskie. Jest to święto, które obchodzi się na pamiątkę wstąpienia do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w 40. dniu od zmartwychwstania. Dla osób wierzących jest to jedno z najważniejszych, a zarazem najstarszych świąt w kalendarzu liturgicznym.

Ma ono nie tylko w sposób symboliczny ukazywać, że Jezus wstąpił do nieba, ale także uświadomić wiernym, że po wniebowstąpieniu Jezu zasiadł po prawicy Boga. Dodatkowo był to również symboliczny moment powstania Kościoła poprzez przekazania misji uczniom, aby szli i głosili Ewangelię wszystkim narodom.

Zgodnie z kalendarzem dzień Wniebowstąpienia zawsze wypada w czwartek. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała jednak dekret, zgodnie z którym święto jest obchodzone w siódmą niedzielę po Wielkanocy. Zmiana ta była podyktowana umożliwieniem większej liczbie wiernych uczestnictwa w kościelnych uroczystościach.

1 czerwca. Czy katolicy muszą iść do kościoła?

W dniu Wniebowstąpienia Pańskiego katolicy powinni obowiązkowo wziąć udział we mszy świętej, ponieważ jest to jedno ze świąt nakazanych. Liturgia tego dnia powinna być radosna, aby podkreślić triumf Jezusa oraz zapowiedź zbawienia. Księża, którzy celebrują nabożeństwa, są ubrani w białe szaty, ponieważ kolor ten symbolizuje światło, chwałę oraz zwycięstwo.

W niektórych parafiach przy okazji tego wyjątkowego dnia organizowane są adoracje Najświętszego Sakramentu. Możliwe są także modlitwy Litanią do Jezusa Chrystusa Króla, która rozpoczyna przygotowania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Czytaj też:

Znany jezuita ukarany. Jego słowa wywołały burzę w sieciCzytaj też:

Ksiądz uderzył ucznia podczas lekcji. Oburzająca reakcja szkoły