Wybory prezydenckie. Państwowa Komisja Wyborcza odnotowała blisko 150 incydentów

1 czerwca, o godzinie 7:00, otworzono ponad 30 tysięcy lokali obwodowych komisji wyborczych. Rozpoczęło się ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała na porannej konferencji prasowej, że głosowanie rozpoczęło się bez żadnych zakłóceń.

– Nie otrzymaliśmy żadnych informacji o incydentach związanych z otwarciem lokali wyborczych, ani też terminowym rozpoczęciem głosowania – poinformował przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak.

Do godziny 6:00 rano odnotowano za to łącznie 149 zgłoszeń dotyczących możliwych naruszeń prawa. Zdecydowaną większość z nich stanowią wykroczenia – łącznie 148 przypadków. To wyraźny wzrost w porównaniu do pierwszej tury wyborów, kiedy na tym samym etapie zgłoszono 119 wykroczeń.

Najczęstsze wykroczenia: niszczenie banerów i agitacja podczas ciszy wyborczej

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez PKW, 77 zgłoszeń odnosi się do przypadków uszkodzenia lub bezprawnego usunięcia ogłoszeń czy banerów wyborczych. Kolejne 60 wykroczeń dotyczyło naruszeń zapisów kodeksu wyborczego. W tej grupie dominowały przypadki prowadzenia agitacji w czasie ciszy wyborczej – 42 sytuacje, a także niszczenie materiałów wyborczych – 15 przypadków.

Mimo że liczba przestępstw jest niższa niż podczas pierwszej tury (wówczas zgłoszono 3 przypadki), to wzrost liczby wykroczeń budzi uwagę. Niemniej jednak PKW podkreśla, że są to jedynie zgłoszenia, a nie stwierdzone przypadki naruszeń, i mają charakter podejrzeń.

Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie

Podczas konferencji padło pytanie o łamanie ciszy wyborczej w internecie – aspekcie coraz bardziej istotnym w dobie powszechnej komunikacji cyfrowej. PKW potwierdziła, że cisza wyborcza obowiązuje także w sieci, choć na chwilę obecną zgłoszono jedynie 1–2 przypadki potencjalnego jej naruszenia w tym medium.

– „ tych informacji wynika, że ewentualnie 1–2 zdarzenia dotyczyły ewentualnego naruszenia ciszy wyborczej w internecie. Ale sądzę, że to są dopiero początki i ten meldunek Komendy Głównej to jest na godzinę 6 rano, więc wszystko jeszcze przed nami – przekazał Marciniak.

Wybory za granicą: głosowanie bez zakłóceń, ale wyniki po 21:00

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała również o głosowaniu w obwodach zagranicznych. Jak przekazał MSZ, głosowanie za granicą rozpoczęło się zgodnie z harmonogramem i bez problemów. Warto zaznaczyć, że w aż 87 obwodach głosowania w Ameryce Północnej i Południowej proces ten już się zakończył. Jak podkreślono, wyniki z tych komisji zostaną ogłoszone po zamknięciu lokali wyborczych w Polsce, co nastąpi o godzinie 21:00.

Apel o wcześniejsze głosowanie i przypomnienie o Dniu Dziecka

PKW zaapelowała do obywateli o nieodkładanie głosowania na ostatnią chwilę. Jak zaznaczono, takie działanie może przyczynić się do bardziej płynnego przebiegu głosowania.

– Zwracam się z apelem do wyborców o wcześniejsze zrealizowanie powinności obywatelskiej i nieczekanie na ostatnią chwilę. Na to chciałbym zwrócić uwagę, żeby zapewnić wstajność głosowania, po wypełnieniu karty do głosowania należy złożyć i wrzucić do urny – powiedział Sylwester Marciniak.

Szef PKW przypomniał też, że 1 czerwca to również Dzień Dziecka.

– Proszę o tym pamiętać, a Państwowa Komisja Wyborcza z okazji Dnia Dziecka życzy wszystkim dzieciom wiele szczęścia i radości na każdy dzień roku.

