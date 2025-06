Wybory 2025. Kiedy wyniki II tury? PKW wskazała datę

1 czerwca Polacy ruszą do lokali, by wziąć udział w procesie demokratycznym, który ma na celu wyłonić nową głowa państwa.

W I turze udział wzięło ponad 67 procent osób uprawnionych do głosowania – informowała 19 maja PKW. Obwodowe komisje wyborcze prawdopodobnie przeliczą niedzielne głosy znacznie szybciej niż miało to miejsce ostatnio – to ze względu na fakt, iż karty do głosowania zawierają wyłącznie dwie, a nie 13 par imion i nazwisk.

Trwa cisza wyborcza. W jej trakcie zakazana jest jakakolwiek forma agitacji politycznej. Osoby uprawnione do głosowania „w milczeniu” rozmyślają dziś nad tym, gdzie postawić „krzyżyk”. Warto przypomnieć, że każdy, kto stawi się w lokalu wyborczym, może ma tylko jedną szansę na oddanie głosu – bez względu na to, czy dokona niewłaściwego, niezgodnego ze swoim wcześniejszym postanowieniem wyboru lub dokona przypadkowego zniszczenia karty.

Warto pamiętać, że na wydawanych przez członków ObKW kartkach muszą znajdować się pieczątki (w prawym, dolny rogu). Te, które są wydawane na terenie kraju, mają też ucięty prawy, górny róg – to nie jest powód do niepokoju.

Kiedy PKW ogłosi wyniki wyborów prezydenckich 2025? Padła możliwa data

30 maja w południe, w gmachu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła się konferencja prasowa PKW. W trakcie spotkania z dziennikarzami jej przewodniczący – Sylwester Marciniak – poinformował, że wyniki II tury głosowania być może „uda się ogłosić równie szybko jak po I turze, czyli w poniedziałek rano lub wczesnym popołudniem”. – Taką mam nadzieję – stwierdził.

Śledź II turę wyborów prezydenckich 2025 z Wprost.pl

1 czerwca będziemy na żywo relacjonować przebieg drugiej tury wyborów prezydenckich 2025. O godzinie 21 przedstawimy sondażowe wyniki exit poll i komentarze kandydatów. Zapraszamy do śledzenia Wprost.pl przez całą niedzielę!

Czytaj też:

Wybory 2025. Exit poll i late poll. Czy te sondaż są wiarygodne?Czytaj też:

Ucięty róg na karcie do głosowania. To oznacza jedno, PKW tłumaczy