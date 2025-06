Niecodzienna sytuacja podczas głosowania. Wyborca nagle padł na kolana

W niedzielę 1 czerwca w całej Polsce odbywa się druga tura wyborów prezydenckich. Do głosowania jest uprawnionych niemal 29 milionów Polaków. W lokalu wyborczym w Krępsku w gminie Szydłowo w województwie wielkopolskim doszło do zaskakującej sytuacji. Jeden z wyborców, który postanowił oddać głos, zdecydował się na niecodzienny krok.

Wybory prezydenckie. Oświadczyny w lokalu wyborczym

Mężczyzna postanowił wykorzystać drugą turę wyborów prezydenckich, aby oświadczyć się swojej partnerce. W pewnej chwili padł na kolana i poprosił ukochaną o rękę. Kobieta nie kryła zaskoczenia, po czym przyjęła oświadczyny.

„Miłość potrafi zaskoczyć – nawet przy urnie. Gratulujemy świeżo zaręczonym! Niech Wasze wspólne decyzje zawsze będą trafione, a życie razem pełne radości, szacunku i odrobiny szaleństwa! Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!” – przekazały władze gminy Szydłowiec we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Wybory prezydenckie 2025. PKW podała dane o frekwencji

Do godziny 17 do urn poszło 15 mln Polaków, a więc 54,91 proc. uprawnionych do głosowania. Oznacza to wzrost w porównaniu do pierwszej tury wyborów o 4 pkt proc.

Spośród województw najwyższą frekwencję odnotowano na Mazowszu (58,51 proc.). Drugie miejsce zajęło województwo małopolskie (57,23 proc.), a na trzecim miejscu uplasowało się województwo łódzkie (56,1 proc.).

Najmniej wyborców do godziny 17 zagłosowało w województwach opolskim (48,05 proc.), na drugim miejscu od końca znalazło się województwo warmińsko-mazurskie (50,77 proc.) a na trzecim województwo lubuskie (51,83 proc.).

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z przebiegu drugiej tury wyborów prezydenckich. O godzinie 21 podamy wyniku sondażu exit poll:

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wybory 2025. Polacy idą na frekwencyjny rekord!Czytaj też:

Incydent podczas głosowania. Policja wkroczyła do akcjiCzytaj też:

Tragedia podczas wyborów prezydenckich. Nie żyje mężczyzna