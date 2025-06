Szykuje się niespokojny pogodowo weekend. Zagrzmi i popada w całym kraju

Dla wielu z nas czerwcowe weekendy to okazja do spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Wydarzeniom tym towarzyszą grille, wyjazdy nad jezioro i miłe spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jednakże prognoza pogody na najbliższy weekend wielu z nas pokrzyżuje plany. Od piątku aż do niedzieli przez cały kraj przetaczać się będą ulewy.

Prognoza pogody na piątek

Prognoza pogody na piątek maluje się w wyjątkowo szarych barwach. Przez cały dzień towarzyszyć będzie nam zachmurzenie określane jako umiarkowane lub duże. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się szczególnie na południowym wschodzie. Synoptycy nie wykluczają, że deszczom mogą towarzyszyć burze, a nawet grad.

Temperatura maksymalna wprost odzwierciedlać będzie natężenie burz nad Polską. W najcieplejszych regionach (południowy wschód), gdzie termometry lokalnie wskażą nawet 31 stopni Celsjusza, spadnie również 30 mililitrów wody na metr kwadratowy.

Spokojniej, ale i nieco chłodniej będzie w centrum (do 25 stopni). Najchłodniej z kolei weekend powitają mieszkańcy północnego zachodu. Temperatura w tej części kraju nie przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Szykuje się deszczowy weekend

Piątkowa aura utrzyma się niemalże przez cały weekend. W sobotę temperatura maksymalna wynosić będzie między 24 a 27 stopni na południu kraju, 20-22 stopnie w regionach podgórskich oraz 15-20 stopni na wybrzeżu. Meteorolodzy zalecają zachować ostrożność w trakcie burz, ponieważ wiatr może wówczas osiągnąć w porywach do 70 km/h.

W podobnych barwach maluje się pogoda na niedzielę. Zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz nawałnice na południowym wschodzie, którym może towarzyszyć grad to obrazek znany z prognoz pogody na piątek. Nie zaskoczy również temperatura maksymalna, która na południowym wschodzie wyniesie do 26 stopni. W centrum termometry wskażą między 18 a 20 stopni. Stabilna temperatura osiągająca nawet do 20 stopni Celsjusza utrzyma się z kolei na północy kraju.

