„Niedyskrecje parlamentarne”. Tusk ma plan. Kto odejdzie z rządu? Kto zostanie w pałacu?

Co mają ziemniaki Kingi Gajewskiej do wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich? Jaki plan i na co ma Donald Tusk? Kto padnie ofiarą rekonstrukcji rządu? Co usłyszał Sławomir Nitras przed pierwszą turą wyborów prezydenckich? Kto ma chęć zająć stanowisko prezesa NIK po Marianie Banasiu? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

W końcówce kampanii prezydenckiej Konfederacja mocno wsparła Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS, filmikami w internecie. – Konfederacja jest mocna na TikToku i właśnie tam pojawiły się filmiki z Kingą Gajewską i ziemniakami oraz Donaldem Tuskiem i Jackiem Murańskim. Konfederaci to powrzucali. Filmiki zrobiły ogromne zasięgi – mówi znany polityk PiS. Elektorat Sławomira Mentzena, lidera Konfederacji w ogromnej większości zagłosował w drugiej turze wyborów prezydenckich na Nawrockiego. Polityk związany z obozem rządzącym uważa, że Trzaskowski miał szansę przejąć więcej wyborców Konfederacji, ale źle rozegrał debatę z Mentzenem. Zdaniem naszego rozmówcy, Trzaskowski powinien był podpisać te punkty deklaracji lidera Konfederacji, z którymi się zgadzał, jeżeli chciał trafić do wyborców Mentzena. I powinien pójść na rozmowę jako pierwszy, bo w tym wypadku ten kto pierwszy trafił ze swoim przekazem do tych wyborców, ten odniósł największą korzyść. A był to Nawrocki. Karol Nawrocki miał zaproponować niektórym ludziom Andrzeja Dudy pracę w swojej kancelarii. – Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta dostała propozycję pracy w dziale prawnym kancelarii. Diana Głownia, rzeczniczka prasowa prezydenta też otrzymała propozycję pozostania w Pałacu, ale na innym stanowisku – mówi nasz informator. I dodaje, że nie wie, czy Małgorzata Paprocka skorzysta z propozycji prezydenta-elekta. W PiS można usłyszeć, że szefem Kancelarii Prezydenta Nawrockiego zostanie znany polityk.