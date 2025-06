Zaginięcie Beaty Klimek. Nastąpi przełom w sprawie?

Poszukiwania Beaty Klimek z zachodniopomorskiego Poradza trwają już 8 miesięcy. Ostatni raz 47-latka widziana była 7 października, kiedy odprowadzała dzieci na przystanek autobusowy. Kamera, którą kobieta zainstalowała w domu z obawy przed mężem, zarejestrowała, jak opuszcza ona o 7:05 z mieszkania. Na to, że wróciła do niego z powrotem, dowodów nie ma. Chwilę po jej wyjściu kamera przestała działać.

To nie był pierwszy raz, kiedy kamera w jej mieszkaniu przestała działać. Tak samo było dwa dni wcześniej, kiedy 47-latka była na całodniowej wycieczce z dziećmi w Poznaniu. To także niejedyna zagadka wokół jej zaginięcia.

Śledztwo wokół zaginięcia Beaty Klimek. Niewyjaśniony wątek męża

47-latka mieszkała w domu z teściami i trójką dzieci. Jej część była wydzielona, a klucze do niej miała tylko ona, teściowie i mąż, z którym była w trakcie rozwodu, a który rok wcześniej wyprowadził się do innej kobiety. Sam mężczyzna od początku zapewnia, że ma w sprawie „czyste sumienie”.

Mimo tego policja regularnie sprawdza nowe tropy wokół mężczyzny. Przykładowo pod koniec maja na należącej do niego posesji pojawili się funkcjonariusze wraz z biegłym sądowym z zakresu psychologii. — Tak, policja była u mnie dwa dni z rzędu — mówił mężczyzna.

— Prowadzili czynności z profilerem z Warszawy. Biegły pytał o ten dzień, w którym zaginęła Beata, chciał ustalić jego przebieg od momentu, jak przyjechałem do rodziców, czyli około godz. 6:30, aż do pojawienia się policji na mojej posesji, czyli około godz. 15:20 — wspominał.

Jak stwierdził, „opowiedział po kolei wszystko, co robił”. — Niech robią, niech szukają. Ja nie będę do siebie nikogo przekonywał. Póki co, to policjanci oddali mi plandekę, którą zarekwirowali podczas ostatnich „wykopków” na mojej posesji — przekazał.

Poszukiwania Beaty Klimek. Prokuratura Krajowa nadzoruje sprawę

Teraz „Fakt” poinformował, że w sprawę poszukiwania Beaty Klimek zaangażowała się Prokuratura Krajowa. Doniesienia w rozmowie z tabloidem potwierdził Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. — Nie jest to formalny nadzór, ale mogę potwierdzić, że faktycznie monitorujemy tę sprawę, przyglądamy się, jak jest prowadzona — poinformował prokurator.

