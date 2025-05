Mąż Beaty Klimek zabrał głos. Wspomniał o plandece i „wykopkach”

Beata Klimek zaginęła w październiku 2024 r. 47-letnia mieszkanka wsi Poradz odprowadziła dzieci na przystanek autobusowy, a potem miała pojechać do pracy, gdzie jednak nie dotarła. Rozpoczęły się poszukiwania, które do dzisiaj nie przyniosły przełomu.

Zaginięcie Beaty Klimek. Nowe informacje prokuratury

Jak ustalił fakt.pl, w zeszłym tygodniu na posesji męża kobiety, Jana K., ponownie pojawili się funkcjonariusze. Czynności były prowadzone w środę i czwartek – 21 i 22 maja. Uczestniczył w nich także profiler – biegły sądowy z zakresu psychologii. Te doniesienia potwierdziła prok. Małgorzata Wojciechowicz z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

— Potwierdzam, że prowadzone były czynności procesowe z udziałem pana Jana K. i brał w nich udział biegły w dziedzinie psychologii. Na pewno nie były to żadne czynności związane z jego zatrzymaniem. Postępowanie nadal prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko komukolwiek — przekazała w rozmowie z „Faktem”.

Mąż Beaty Klimek zabrał głos. „Nie będę do siebie nikogo przekonywał”

Do nowych doniesień odniósł się także mąż zaginionej kobiety. — Tak, policja była u mnie dwa dni z rzędu — w środę i czwartek. Prowadzili czynności z profilerem z Warszawy. Biegły pytał o ten dzień, w którym zaginęła Beata, chciał ustalić jego przebieg od momentu, jak przyjechałem do rodziców, czyli około godz. 6:30, aż do pojawienia się policji na mojej posesji, czyli około godz. 15:20 – relacjonował Jan K.

– Opowiedziałem po kolei wszystko, co robiłem. Niech robią, niech szukają. Ja nie będę do siebie nikogo przekonywał. Póki co, to policjanci oddali mi plandekę, którą zarekwirowali podczas ostatnich „wykopków” na mojej posesji — podsumował w rozmowie z „Faktem”.

