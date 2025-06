Uznańskiego i Hermaszewskiego łączy wiele. Nie tylko flaga Polski

Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi w historii Polak, który znajdzie się w przestrzeni kosmicznej. Co łączy go z jego poprzednikiem – mistrzem Mirosławem Hermaszewskim?

Hermaszewski był generałem brygady – pilotem wojska polskiego – a także, czym na zawsze zapisał się w historii Polski, wybitnym astronautą, który jako pierwszy w dziejach obywatel „nadwiślańkiej krainy” poleciał w kosmos. W warunkach, których doświadczyła mała garstka ludzi na świecie, przebywał przez osiem dni. Jego śmierć, do której doszło pod koniec 2022 roku, zasmuciła świat nauki i technologii. Z pewnością także samego doktora nauk technicznych, a od niedawna męża jednej z najmłodszych posłanek na Sejm – Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej – który niedługo przed odejściem Hermaszewskiego został ogłoszony przez Europejską Agencję Kosmiczną jako rezerwowy astronauta ESA-y. Postanowił zrobić ukłon w kierunku generała – zabierze ze sobą na Międzynarodową Stację Kosmiczną naszywkę z polską flagą. Dokładnie tę samą, którą Hermaszewski miał przy sobie w 1978 r. – informował portal Onet. Kiedy Uznański-Wiśniewski znajdzie się na ISS? Termin misji Axiom Mission 4, zorganizowanej przez Axiom Space, może zostać ponownie przełożony. Z powodów technicznych zmieniono datę na 11 czerwca. Jednak, jak ustaliła we wtorek stacja Polsat News, Amerykański Instytut Meteorologiczny wstrzymał decyzję o wydaniu zgody na start. Po południu Radio ZET podało nieoficjalnie, że lot „odbędzie się w czwartek”. Co ciekawe, także lot generała był przekładany – nie tylko jednak z powodów technicznych, ale i politycznych. Co jeszcze łączy obie postaci? Pierwsi w historii Polacy w kosmosie. Co łączy gen. Hermaszewskiego i dr. Uznańskiego-Wiśniewskiego? Zarówno dr Uznański-Wiśniewski, jak i gen. Hermaszewski odegrali rolę w promocji polskiej nauki na świecie. Po zakończeniu misji pierwszego z nich będzie można o obu powiedzieć, że znacząco przyczynili się do rozwoju swoich dziedzin. Obaj zabrali w kosmos polskie symbole – tę samą flagę, a także, w przypadku męża posłanki Platformy Obywatelskiej, tomik poezji Wisławy Szymborskiej czy kopię doktoratu laureatki Nagrody Nobla z fizyki i chemii – Marii Skłodowskiej-Curie. Jego poprzednik miał natomiast na radzieckiej stacji miniaturowe wydanie „Pana Tadeusza” (poezji epickiej autorstwa Adama Mickiewicza), a także pierwsze, oryginalne wydanie dzieła „O obrotach ciał niebieskich” (jedną z najważniejszych w dziejach świata prac astronoma – Mikołaja Kopernika). Hermaszewski przez osiem dni prowadził na Salut 6 (radzieckiej stacji kosmicznej) eksperymenty naukowe – Uznański-Wiśniewski również zrealizuje 13 badań, choć na ISS (między innymi z zakresu biotechnologii czy psychologii). Warte uwagi jest z pewnością także to, że astronauci znajdą się w przestrzeni kosmicznej w tym samym miesiącu roku – czerwcu, choć w odstępie 47 lat. Czytaj też:

