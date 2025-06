Papież interweniuje ws. polskiego proboszcza. W tle abp Marek Jędraszewski

Papież Leon XIV podpisał dekret o odwołaniu proboszcza największej parafii w Krakowie – poinformowało nieoficjalnie Radio Eska. Chodzi o Bazylikę Mariacką, na czele której stoi ksiądz infułat dr habilitowany Dariusz Raś. Powody takiej decyzji nie zostały na razie podane do publicznej wiadomości, ale wszystko wskazuje na to, może to być efekt konfliktu z metropolitą krakowskim arcybiskupem Markiem Jędraszewskim.

Spór zaczął się w 2024 roku, kiedy ks. Raś miał między innymi przyjmować darowizny i dotacje na renowacje zabytków będących we władaniu parafii bez zgody kurii. Biskup krakowski miał najpierw „upomnieć po ojcowsku” proboszcza Bazyliki Mariackiej i wezwać do rezygnacji z pełnionej funkcji w ciągu dwóch tygodni. Ostatecznie abp Jędraszewski wydał dekret w sprawie odwołania duchownego.

Ks. Raś zaskarżył decyzję, a Watykan rozpatrzył sprawę na korzyść proboszcza Bazyliki Mariackiej w Krakowie i wstrzymał wykonanie wyroku. Rozpoczęło się postępowanie wyjaśniające. Według spekulacji ks. Rasiowi pomógł kardynał Stanisław Dziwisz, który miał wykorzystać swoje wieloletnie wpływy w Rzymie. Proboszcz Bazyliki Mariackiej pełni swoją funkcję od 2011 r. Na to stanowisko mianował go właśnie kard. Dziwisz. Wcześniej ks. Raś był z kolei przez sześć lat sekretarzem hierarchy.

Teraz sytuacja się zmieniła w związku z wybraniem nowej głowy Kościoła Katolickiego. Papież Leon XIV zdecydował się ostatecznie rozwiązać patową sytuację. Pismo z Watykanu trafiło do nuncjusza apostolskiego w Warszawie, a ten przekazał je metropolicie krakowskiemu, który ma z kolei osobiście wręczyć dekret proboszczowi Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

