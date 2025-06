Leon XIV zwrócił się do młodych. Zacytował Jana Pawła II

W historii Kościoła katolickiego zapisało się wielu polskich błogosławionych i świętych, do których nauczania odwołują się kolejni papieże – szczególnie ci, którym konserwatywny światopogląd jest bliższy aniżeli liberalny. Nowy Biskup Rzymu – Leon XIV – od początku pontyfikatu chętnie nawiązuje do postaci takich jak kardynał Stefan Wyszyński czy JP II – pierwszy i jedyny w historii papież Polak.

Przywódca religijny przypomniał 28 maja, że Prymas Tysiąclecia „poprzez ofiarę i dialog budował jedność w Kościele i społeczeństwie”. Tym razem zaś skorzystał z przemyśleń Jana Pawła II i zwrócił się do młodych. Leon XIV wskazał, że coraz częściej mieszkają oni „na kocią łapę”.

Leonowi XIV nie podoba się taki styl życia. Przypomniał o słowach JP II, które zapisał w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”.

Watykan. Papież Leon XIV powołał się na Jana Pawła II

W Polsce liczba zawieranych małżeństw spada – zarówno cywilnych, jak i kościelnych. Wciąż większość ludzi młodych deklaruje się wyznawcami katolicyzmu, największego wyznania chrześcijańskiego na świecie i najpopularniejszego w kraju. Nie oznacza to jednak, że nauki płynące z wiary są przez nich wcielane w życie.

Ciężko ocenić, ile par mieszka ze sobą bez ślubu, bo takie statystyki nie są przez nikogo prowadzone. Gdyby jednak były, musiałyby zostać jeszcze zestawione z danymi o samotności, która wśród młodych ludzi postępuje. Niemniej i bez tego można śmiało powiedzieć, że katolicy powszechnie żyją już na tak zwaną „kocią łapę” i wcale nie jest to przez nich traktowane negatywnie – wręcz przeciwnie. Młodzi widzą w tym wiele zalet, a jedną z nich jest elastyczność.

Papież apeluje jednak do młodych, by zmienili swoje podejście. „Być może wielu młodych ludzi, którzy w dzisiejszych czasach wybierają wspólne życie zamiast chrześcijańskiego małżeństwa, w rzeczywistości potrzebuje kogoś, kto pokaże im w konkretny i zrozumiały sposób, przede wszystkim poprzez przykład własnego życia, czym jest dar sakramentalnej łaski i jaka siła z niego płynie. Kto pomoże im zrozumieć ‘piękno i wielkość powołania do miłości i służby życiu’, które Bóg ofiarowuje małżonkom” – zacytował fragment starej adhortacji podczas spotkania w Watykanie.

W kościele odsłonięto nowy obraz. Archanioł miał twarz księdza

O tym skromnym, polskim księdzu piszą zagraniczne media. Odznaczony medalem