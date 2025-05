Papież zwrócił się do Polaków. Wspomniał o kardynale Wyszyńskim

W środę odbyła się druga audiencja ogólna, w której udział wziął papież. Biskup Rzymu przemawiał do tłumu, który zgromadził się na Placu Świętego Piotra. Następnie pozdrowił Polaków.

– Dziś [to jest 28 maja – red.] wspominamy błogosławionego kard. Wyszyńskiego, waszego Prymasa Tysiąclecia – przypomniał zebranym. Słowa Ojca Świętego zacytowane zostały przez redakcję radia Vatican News.

Papież pozdrowił polskich pielgrzymów. Wspomniał o Prymasie Tysiąclecia

Leon XIV wrócił na chwilę do smutnej przeszłości, gdy – w czasach prześladowań Kościoła katolickiego w Polsce, za komunizmu (w Polsce Rzeczpospolitej Ludowej) – więziono kard. Wyszyńskiego. Mimo to błogosławiony „pozostał pasterzem wiernym Chrystusowi”. – Poprzez ofiarę i dialog budował jedność w Kościele i społeczeństwie. Niech jego świadectwo inspiruje was do troski o Kościół i ojczyznę – zaapelował.

Następnie zwrócił się do wszystkich. – Chrystus jest „dobrym Samarytaninem” [fragment Ewangelii według św. Łukasza – red.], który leczy nasze rany i przywraca nam nadzieję. Zwróćmy się zatem do jego najświętszego serca, wzoru prawdziwego człowieczeństwa – modlił się przed Bazyliką Św. Piotra w Watykanie.

Wcześniej przywódca największego wyznania chrześcijańskiego przemawiał do tłumu, dzieląc się swoją interpretacją przypowieści „o dobrym Samarytaninie”. Przypomnijmy – mówi ona o kapłanie, który minął umierającego człowieka w pobliżu świątyni jerozolimskiej. Jego los nie był jednak obojętny Samarytaninowi, którego nikt by nie podejrzewał o dobry czyn. – Podchodzi, ponieważ, jeśli chcesz komuś pomóc, nie możesz trzymać się na dystans – musisz się zaangażować, pobrudzić, być może skalać się. Opatruje mu rany po oczyszczeniu ich oliwą i winem – wskazał biskup Rzymu.

Leon XIV: Człowiek nie jest przesyłką do dostarczenia

– Zabiera go do gospody, gdzie wydaje pieniądze – dwa denary, czyli tyle, ile mniej więcej wynosi równowartość zapłaty za dwa dni pracy. I zobowiązuje się wrócić i w razie potrzeby i dopłacić, ponieważ ten człowiek nie jest przesyłką do dostarczenia, ale kimś, o którego trzeba się zatroszczyć – nauczał 28 maja Ojciec Święty.

