Czarnek ze stanowiskiem w Pałacu Prezydenckim? Ekspertka: Oczy i uszy Kaczyńskiego

Zachowanie balansu między doświadczonymi politykami, a osobami spoza tego świata – tak Karol Nawrocki mówił o zasadzie, która będzie przyświecała mu w czasie formowania składu współpracowników w Pałacu Prezydenckim. Już teraz, na początkowym etapie, można powiedzieć „sprawdzam”.

Karol Nawrocki stopniuje napięcie. „Takich nominacji może być więcej”

Prezydent-elekt ujawnił już kilka nazwisk. Paweł Szefernaker – w ostatnich miesiącach szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego, a na co dzień poseł Prawa i Sprawiedliwości, który pełnił funkcję szefa MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego – obejmie stanowisko szefa gabinetu prezydenta. Jego zastępcą będzie Jarosław Dębowski, a rzecznikiem prasowym głowy państwa zostanie dr Rafał Leśkiewicz – obaj pracowali w strukturze Instytutu Pamięci Narodowej, którego Karol Nawrocki jest prezesem od 2021 r.

– W przypadku nominacji dla współpracowników z IPN-u prezydent-elekt zastosował dwa główne kryteria: zaufanie, którym darzy Jarosława Dębowskiego i dr. Rafała Leśkiewicza oraz kompetencje, którymi – według niego – się wyróżniają. To nie powinno dziwić, bo gdy obejmuje się nowy urząd, a w tym przypadku najważniejszy urząd w państwie, to warto mieć przy sobie sprawdzonych ludzi. Zakładam, że nominacji dla osób powiązanych z IPN-em, również na mniej eksponowanych stanowiskach, może być więcej – przewiduje w rozmowie z „Wprost” dr hab. Ewa Marciniak, politolożka i dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej.

Polityczny peleton Karola Nawrockiego. Ekspertka o roli Czarnka: Oczy i uszy Kaczyńskiego

Kilka kart dotyczących współpracowników Karola Nawrockiego wciąż jest nieodkrytych, co sprawia, że mnożą się spekulacje. Jak ustalił „Newsweek”, Przemysław Czarnek, były minister edukacji narodowej w rządzie Zjednoczonej Prawicy, ma zostać szefem Kancelarii Prezydenta RP. Z kolei jego zastępcą ma być mianowany Karol Rabenda – były podsekretarz stanu w MAP-ie, a dziś radny w Gdańsku, który w czasie kampanii zajmował się aktywnościami Marty Nawrockiej.

– Gdyby potwierdziły się spekulacje, że Przemysław Czarnek ma zostać szefem Kancelarii Prezydenta RP, jego nominacja stanowiłaby wyraźny sygnał dla Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy oprócz niewątpliwie zasłużonego w czasie kampanii prezydenckiej Pawła Szefernakera, PiS byłby reprezentowany także przez czołowego polityka tej partii, byłego szefa MEN, byłego wojewodę lubelskiego. Taka nominacja, gdybyśmy czytali ją literalnie, dowartościuje to środowisko – analizuje dr hab. Ewa Marciniak.

– Jeśli jednak będziemy ją interpretować jako element wewnętrznych napięć we wspomnianej partii, to w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych w 2027 r., a także obsadzania ważnych funkcji w PiS-ie, byłoby o jedno nazwisko mniej do podziału politycznego tortu – uzupełnia ekspertka.

Dr hab. Marciniak wskazuje także, że Przemysław Czarnek może stać się swego rodzaju łącznikiem w przepływie informacji między Pałacem Prezydenckim a Nowogrodzką.

– Trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jedną okoliczność. Przemysław Czarnek jest politykiem lojalnym wobec Jarosława Kaczyńskiego. Być może, oczywiście w sposób nieoficjalny, będzie reprezentował interesy Prawa i Sprawiedliwości w Pałacu Prezydenckim, a jednocześnie będzie oczami i uszami prezesa PiS – konkluduje nasza rozmówczyni.

Ekspertka o dwóch celach prezydentury Nawrockiego. W tle Konfederacja

I chociaż Karol Nawrocki oficjalnie zostanie zaprzysiężony w sierpniu, to wciąż wokół kursu i stylu jego prezydentury jest sporo niewiadomych.